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Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı nedeniyle Karayipler turuna çıkan ve Jamaika’da protestoların odağında olan Prens William ve Kate Middleton çifti, katıldıkları akşam yemeğinde konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 12:03 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 12:11

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 1

'in Jübile Turu nin kapsamında Jamaika’daki seyahatine devam eden Prens William ve çifti, katıldıkları akşam yemeğinde ’nin köle ticaretindeki rolü üzerine açıklamada bulundu.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 2

Gecede konuşma yapan Prens William, yaşanan acıların çok derinlere indiğini ve Jamaika halkının kararlılık, cesaret ve dayanıklılık ile yeni bir gelecek çizebileceğini umduğunu belirtti.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 3

BABAMA KATILIYORUM

Prens William sözlerine “Geçen yıl Barbados’ta konuşma yapan Wales Prensi babamın köleliğin tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacağı düşüncesine kesinlikle katılıyorum. Bu konuyla ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum" diye devam etti.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 4

King's House'da düzenlenen akşam yemeğine katılan çift, Jamaikalılar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 5

Gecede Jenny Packham tasarımı zümrüt yeşili bir elbise tercih eden 40 yaşındaki Kate Middleton, mücevherleriyle de dikkat çekti.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 6

Middleton, Kraliçe Elizabeth’in kişisel koleksiyonunda yer alan nişan ve rozeti kıyafetiyle kombinleyerek büyük ilgi uyandırdı.

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 7

NE OLMUŞTU?

İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edilen çifte Jamaikalılar tarafından açık mektup gönderilmişti.

Çiftin Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış  düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talebinde bulundu.

Karayipler turu esnasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, protestoların gölgesinde seyahatini sürdürmüştü.

Çiftin katıldığı akşam yemeğinden yansımalar...

Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 8
Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 9
Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 10
Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap - 11

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