Prens William ve Kate Middleton'dan kölelikle ilgili protestolara cevap

NE OLMUŞTU?

İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edilen çifte Jamaikalılar tarafından açık mektup gönderilmişti.



Çiftin Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talebinde bulundu.



Karayipler turu esnasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, protestoların gölgesinde seyahatini sürdürmüştü.



Çiftin katıldığı akşam yemeğinden yansımalar...