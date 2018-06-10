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Prens William ve Kate Middleton’ın aile saadeti

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Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne bağlı derneklerden birinin hayır etkinliği için polo turnuvasına katıldı. Prensi izleyen eşi Kate Middleton ve çocukları Prenses Charlotte ile Prens George mutlu tavırlarıyla etkinlikte dikkat çekti.

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    İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, Maserati Kraliyet Hayır Kurumu’nun Gloucestershire şehrinde düzenlenen polo maçına katıldı.
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    35 yaşındaki prensin maçını izlemek için eşi Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da mekandaki çimlerin üzerinde yerini aldı.

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    Cambridge Düşesi aile etkinliği için 40 sterlin (yaklaşık 240 Türk lirası değerinde) ederi bulunan oldukça uygun fiyatlı mavi beyaz şeritli bir elbise tercih etti.
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    Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes’in mutluluğu objektiflere yansıdı.

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    Prens William ve Kate Middleton'un üçüncü çoçukları Prens Louis geçtiğimiz 23 Nisan'da dünyaya gelmişti.
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