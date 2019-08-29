Prens William ve Prens Harry annelerinin ölüm yıldönümünde bir araya gelecek
ntv.com.tr
Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana'nın 22'nci ölüm yıldönümünde Kensington Sarayı'nda bir araya gelecek. Anmaya eşleri ve çocukları da katılacak.
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İngiliz kraliyet ailesinin gözde kardeşleri Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana’nın 22’nci ölüm yıldönümü için hazır.
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37 yaşındaki Cambridge Dükü William ile 34 yaşındaki Sussex Dükü Harry, her yıl ölüm yıldönümünde annelerini birlikte anıyor.
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31 Ağustos 1997’de Paris’te geçirdiği trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Leydi Diana’nın oğulları, bu yıl da her zaman olduğu gibi Londra’daki Kensington Sarayı’nda bir araya gelecek.
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Kardeşler, ailece öğle yemeği ya da akşam yemeği yiyerek anma yapacak.
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Saraydan kaynakların açıkladığına göre kardeşler, anmalarda, anneleri Diana hakkında onları güldüren kısa anılarını anlatıyor.
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Anmaya bu yıl da yine eşleri Kate Middleton, Meghan Markle ve çocukları da katılacak.