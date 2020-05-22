Prens William ve Kate Middleton bakımevindeki yaşlılarla görüntülü oyun

İngiltere Kraliyet Ailesi mensubu veliaht Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, internet üzerinden görüntülü olarak yaşlıların kaldığı bakımevine bağlandı. Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla bingo oynadı.

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22.05.2020 - 13:13

Prens William ve Kate Middleton corona günlerinde yeni bir etkinliğe imza attı.

Prens William ve Middleton, Norfolk’ta bulunan ve karantinada yaşadıkları Amner Hall’dan video arama ile katıldıkları bingo oyununda, sayıları belirledi.

Cardiff’te bulunan Shire Hall Bakımevi’nde bulunan yaşlılar ise ellerinde bulunan bingo kartlarından William ve Kate’in çektikleri bingo numaralarını takip etti.

İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Kate Middleton ve Prens William, daha önce ise üç çocuğuyla birlikte corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için alkış eylemine katılmıştı.

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