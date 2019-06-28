Prens William’a sordular: Çocuklarınız ileride eşcinsel olduklarını açıklasalar ne dersiniz?
ntv.com.tr
LGBTİ bireylerle ilgili çalışan bir gönüllü organizasyonu ziyaret eden Prens William’a, “Çocuklarınız ileride eşcinsel olduklarını açıklasalar ne dersiniz?” sorusu soruldu.
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Prens William, önceki gün LGBTİ bireylerin konut bulma sorunu için çalışan gönüllü organizasyon Albert Kennedy Trust’ı ziyaret ederek evsiz LGBTİ gençlerle ilgili bilgi aldı.
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Kate Middleton’la evli olan üç çocuk babası Prens William’a ziyareti sırasında çocukları hakkında soru soruldu.
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İki erkek bir kız babası olan 37 yaşındaki William, “Çocuklarınız ileride eşcinsel olduklarını açıklasalar ne dersiniz?” sorusuna, kendisi için böyle bir şeyin sorun olmayacağı şeklinde yanıt verdi.
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5 yaşında Prens George, 4 yaşında Prenses Charlotte ve 1 yaşında Prens Louis adında çocukları olan Prens William, ”Son zamanlarda bana bu soruyu birkaç kişi daha sorunca düşündüm. Ebeveyn olana kadar bunu düşünmüyorsunuz. Benim açımdan kesinlikle sorun yok” şeklinde konuştu.
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“Endişelenmem gereken tek şey, onların sahip oldukları rollerin nasıl yorumlanacağı ve nasıl görüleceği” diyen Prens William, “Catherine ve ben onların hayata iyi hazırlanmaları hakkında epey konuşuyoruz” ifadesini kullandı.
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Prens, ”Beni, onların eşcinsel olmaları endişelendirmiyor, başkalarının nasıl tepki vereceği ve algılayacağı konusu endişelendiriyor” dedi.