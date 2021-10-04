Prens William'dan iklim krizi uyarısı: Herkes üzerine düşeni yapmalı

Cambridge Dükü Prens William iklim krizi hakkında açıklamalarda bulundu. William, "Bireyler, okullar, topluluklar, işletmeler ve liderler olarak her birimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

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04.10.2021 - 10:49

Prens William, kendi adıyla anılan çevreci Earthshot Ödülü'nün töreni öncesinde yayımlanan 5 bölümlük yeni BBC belgeselinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; William belgeselde, "Bir yol ayrımındayız, mevcut yoldan devam edersek çevremizdeki doğal dünya ve bununla birlikte potansiyel olarak, şu anda kıymetini bilmediğimiz her şey giderek zayıflayacak" diye konuştu.







William, "Ama diğer yolu seçersek, en büyük sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışırsak, çocuklarımız ve torunlarımız için farklı bir gelecek, daha iyi bir gelecek yaratabiliriz" açıklamasında bulundu.







Cambridge Dükü, "Hem insanlığın hem de doğanın zenginleştiği, hayatımızı yaşama şeklimizin iklimle uyum içinde işlediği bir yol. Bireyler, okullar, topluluklar, işletmeler ve liderler olarak her birimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor" sözlerini dile getirdi.







"Tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirerek, kendi kişisel hedeflerimizi belirleyerek ve bu hedeflere ulaşarak dünyayı yeniden değiştirebiliriz" diyen William "Bugün istemeden de olsa hepimiz sorunun parçası olabiliyoruz ama bugünden itibaren birlikte çalışıp hep birlikte çözümün parçası olabiliriz" uyarısında bulundu.

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