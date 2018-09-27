Prens William’dan Kate Middleton yorumu: Son derece kıskanç
ntv.com.tr
Afrika seyahatine çıkmaya hazırlanan Prens William, evde kalıp üç çocuğuna bakacak olan eşi Kate Middelton’un bu seyahat için kendisini kıskandığını söyledi.
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Prens William, eşi Kate Middleton’ın ‘son derece kıskanç’ olduğunu söyledi.
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Afrika seyahatine hazırlanan Prens William, eşinin kıskançlık sebebinin seyahatteyken çocuklardan uzakta olduğu için rahatça uyuması olduğunu belirtti.
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36 yaşındaki Cambridge Dükü William, Namibya seyahatinde kesintisiz gece uykusu uyumayı iple çektiğini söyledi.
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Namibya’ya ilk seyatini gerçekleştirecek olan Prens William, “eşim Catherine bana katılamayacağı için üzgünüm” dedi.
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Cambridge Düşesi Mate Middleton (36), beş yaşındaki oğlu Prens George, üç yaşındaki kızı Prenses Charlotte ve henüz beş aylık olan oğlu Prens Louis’le birlikte evde kalacak.
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Middleton, en son, Fransız temyiz mahkemesinin, tatilde çekilen üstsüz pozlarını yayınlayan Closer dergisine, özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 45 bin euro para cezası verilmesini onaylamasıyla gündeme gelmişti. Düşes'in üstsüz fotoğraflarını çeken Cyril Moreau ve Dominique Jacovides adlı iki paparazzi de 10'ar bin euro para cezasına çarptırılmıştı.