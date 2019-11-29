Prens William'dan Slaven Bilic'e ziyaret

Cambridge Dükü Prens William, İngiltere'nin West Bromwich takımını ve Slaven Bilic'i ziyaret etti.
Prens William, son olarak ligde Bristol City’yi 4-1 mağlup eden ve ligde liderliğini sürdüren WBA’in tesislerini de gezdi.
Kulübün antrenman yerinde yaklaşık 90 dakika geçiren William’ın özellikle Bilic’le bir süre özel olarak sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ruh ve zihinsel sağlık üzerine çalışmalar yürüten Prens William oyuncularla ise konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
İşte ziyaretten yansıyan diğer kareler...