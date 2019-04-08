Prens William'ın istihbarat teşkilatında görev aldığı ortaya çıktı
Prens William'ın (36) İngiliz istihbarat teşkilatında görev aldığının ortaya çıkması İngiliz basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Prens ile James Bond karakterleri arasındaki benzerlikleri gündeme getirdi.
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1İngiltere Kraliyeti'nin iki numaralı veliahtı Prens William'ın (36) İngiliz istihbarat teşkilatları için üç hafta boyunca ajanlık yaptığı ortaya çıktı.
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2William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik İstihbarat Dairesi'nde (GHCQ) birer hafta görev aldı.
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Hatta Prens görev aldığı sürüce tüm ekiplerden kendisine William diye seslenmelerinistedri ve bazı görevlere ajan olarak bizzat katıldı. William, istihbarat birimleride görev alan ilk kraliyet üyesi oldu. Bu durum İngiliz basınında geniş yer buldu. Öyle ki Prens'in çeşitli zamanlarda çekilen fotoğraflarıyla, İngiliz ajan karakteri James Bond'un maceralarını anlatan 007 Bond serisiyle benzerlikler gösteren kareler kolajlandı. İşte onlardan bazıları...
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