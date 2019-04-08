Prens William'ın istihbarat teşkilatında görev aldığı ortaya çıktı

Hatta Prens görev aldığı sürüce tüm ekiplerden kendisine William diye seslenmelerinistedri ve bazı görevlere ajan olarak bizzat katıldı. William, istihbarat birimleride görev alan ilk kraliyet üyesi oldu. Bu durum İngiliz basınında geniş yer buldu. Öyle ki Prens'in çeşitli zamanlarda çekilen fotoğraflarıyla, İngiliz ajan karakteri James Bond'un maceralarını anlatan 007 Bond serisiyle benzerlikler gösteren kareler kolajlandı. İşte onlardan bazıları...