Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında

RESMİ ÖZÜR TALEP EDİYORLAR

Karayip turunun bir sonraki durağı olan Jamaika'da ise protestolar çok daha ciddi boyutlara ulaştı.

Prens ve Düşes’in Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, İngiliz kraliyetinin kölelik ticaretindeki rolünü kınarken çiftten resmi bir özür talep etti.