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Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı nedeniyle Karayipler turuna çıkan ve tur kapsamında Jamaika'ya giden Kate Middleton ve Prens William, İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edildi. Jamaikalılar, çifte açık mektup göndererek özür talep etti.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 11:35

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 1

Prens William ve , ’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile turu kapsamında Karayip ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 2

Tur esnasında 'sömürgecilik' karşıtı grupların tepkisiyle karşı karşıya kalan çift, diplomatik açıdan hassasiyet taşıyan bir gezi turuna başladı.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 3

ÇİFT SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Karayipler turuna Belize’den başlayan çift, karşılaştıkları eleştiriler ve protestolar karşısında sessizliğini koruyarak düzenlenen etkinliklere katılmaya devam etti.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 4

RESMİ ÖZÜR TALEP EDİYORLAR

Karayip turunun bir sonraki durağı olan Jamaika'da ise protestolar çok daha ciddi boyutlara ulaştı.

Prens ve Düşes’in Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış  düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, İngiliz kraliyetinin kölelik ticaretindeki rolünü kınarken çiftten resmi bir özür talep etti.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 5

Çiftin Jamaika gezisi esnasında harekete geçen ve içlerinde Jamaikalı politikacılar, iş insanları, doktorlar ve müzisyenlerin bulunduğu bir grup muhalif, Jamaika’yı bağımsızlığına kavuşturmak için büyük bir adım attı.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 6

ÇİFTE AÇIK MEKTUP

İngiliz monarşisiyle bağlarını koparmak isteyen Jamaikalılar, Kraliçe Elizabeth’in Devlet Başkanı unvanını elinden almak için Prens Williams ve Kate Middleton’a açık bir mektup gönderdi.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 7

"JAMAİKA'YI PRANGALARINDAN KURTARMAYI AMAÇLIYORUZ"

Mektupta “Jamaika’yı prangalarından kurtarmayı” amaçladıklarını belirten Jamaikalılar, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talep etti.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 8

Geçtiğimiz yıl Karayipler’de bir ada ülkesi olan Barbados’un İngiliz monarşisinden ayrılışı ve cumhuriyet yönetimine geçişi, Jamaika için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 9

ÜLKE TARİHİNDE KARA BİR LEKE

Prens William, Barbados’un yeni yönetimine geçişi esnasında 'nin kölelik ticaretindeki rolü için “Tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacak” açıklamasında bulunmuştu.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 10

İngiliz otoritelerinden duruma ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Karayipler turu için Bahamalar'a gidecek olan Prens William ve Kate Middleton, sessizliğini korumaya devam ediyor.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 11

Diplomatik ilişkiler açısından hassas bir bölgeye giden çift, politik olumsuzluklar olsa da gezi esnasında sıcak bir şekilde karşılandı.

İşte çiftin Karayipler turundan yansıyanlar...

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 12
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 13
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 14
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 15
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 16
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 17
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 18
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 19
Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında - 20

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