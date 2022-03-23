Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 11:35
Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile turu kapsamında Karayip ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Tur esnasında 'sömürgecilik' karşıtı grupların tepkisiyle karşı karşıya kalan çift, diplomatik açıdan hassasiyet taşıyan bir gezi turuna başladı.
Karayipler turuna Belize’den başlayan çift, karşılaştıkları eleştiriler ve protestolar karşısında sessizliğini koruyarak düzenlenen etkinliklere katılmaya devam etti.
Karayip turunun bir sonraki durağı olan Jamaika'da ise protestolar çok daha ciddi boyutlara ulaştı.
Prens ve Düşes’in Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, İngiliz kraliyetinin kölelik ticaretindeki rolünü kınarken çiftten resmi bir özür talep etti.
Çiftin Jamaika gezisi esnasında harekete geçen ve içlerinde Jamaikalı politikacılar, iş insanları, doktorlar ve müzisyenlerin bulunduğu bir grup muhalif, Jamaika’yı bağımsızlığına kavuşturmak için büyük bir adım attı.
İngiliz monarşisiyle bağlarını koparmak isteyen Jamaikalılar, Kraliçe Elizabeth’in Devlet Başkanı unvanını elinden almak için Prens Williams ve Kate Middleton’a açık bir mektup gönderdi.
Mektupta “Jamaika’yı prangalarından kurtarmayı” amaçladıklarını belirten Jamaikalılar, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talep etti.
Geçtiğimiz yıl Karayipler’de bir ada ülkesi olan Barbados’un İngiliz monarşisinden ayrılışı ve cumhuriyet yönetimine geçişi, Jamaika için önemli bir örnek teşkil ediyor.
Prens William, Barbados’un yeni yönetimine geçişi esnasında İngiltere'nin kölelik ticaretindeki rolü için “Tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacak” açıklamasında bulunmuştu.
İngiliz otoritelerinden duruma ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Karayipler turu için Bahamalar'a gidecek olan Prens William ve Kate Middleton, sessizliğini korumaya devam ediyor.
Diplomatik ilişkiler açısından hassas bir bölgeye giden çift, politik olumsuzluklar olsa da gezi esnasında sıcak bir şekilde karşılandı.
İşte çiftin Karayipler turundan yansıyanlar...