Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi evlendi

Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice ile Mozzi’nin 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğünü, corona virüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Düğüne gelinle damadın kardeşleriyle anne babaları da katıldı. Ancak yayınlanan iki fotoğrafta da damadınkilerin yanı sıra gelinin babası Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın yer almaması dikkat çekti.





