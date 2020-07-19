Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi evlendi
Buchingham Saray Prenses Beatrice ile emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi dünyaevine girdi. Kraliçe II. Elizabeth törende torunu Prenses Beatrice'ı yalnız bırakmadı.
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19.07.2020 - 14:31| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 14:36
Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve İtalyan emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi Windsor Sarayı’nd evlendi.
Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice ile Mozzi’nin 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğünü, corona virüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.
Düğüne gelinle damadın kardeşleriyle anne babaları da katıldı. Ancak yayınlanan iki fotoğrafta da damadınkilerin yanı sıra gelinin babası Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın yer almaması dikkat çekti.
Fotoğrafların birinde sadece gelinle damat yer alırken, diğerinde çifte fiziksel mesafe bırakarak poz veren 94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth ile 99 yaşındaki eşi Prens Philip görülüyor.
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