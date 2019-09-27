Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi nişanlandı (Kraliyet Ailesi'ne çocuklu damat)

34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property'nin CEO'su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007'de müşterileri için "Londra'nın en çok arzu edilen mülklerini" bulan organizasyonu kurdu. Daha önce bir kez evlenen Mozzi'nin iki yaşında bir oğlu var.