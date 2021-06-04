Prenses Charlene gergedanlar için Güney Afrika'da

Monako Kraliyet Ailesi'nde ülkenin monarkı Prens Albert'in eşi olan Prenses Charlene, Güney Afrika'ya giderek kendi adını taşıyan vakıf için çalışmalarda bulunuyor.

Abone ol Paylaş









04.06.2021 - 17:28







Monako Kraliyet Ailesi'nde Prens Albert'in eşi Prenses Charlene , gergedanlar için Güney Afrika'ya gitti. Prenses kendi adını taşıyan vakfın çalışmalarını yakından takip etmek ve hayvanlara yardımcı olmak için bu ülkede bulunuyor.

Güney Afrika'da gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları inceleyen Charlene, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.







Charlene'in, geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle Monako'ya dönmeyi geciktirdiği açıklandı ancak iddialar da arka arkaya geldi.







Prenses Charlene'in henüz ülkeye dönmemesi ve çocuklarının ise babalarıyla birlikte Monako'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerini de ortaya atılmasına neden oldu.







Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, düğününde sürekli ağlaması, düğün öncesi ise saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Paylaş







