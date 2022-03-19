Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL

Düğününde akıttığı gözyaşlarından dolayı medyanın 'hüzünlü prenses' olarak andığı Prenses Charlene, İsviçre'deki lüks klinikte haftalık 700 bin TL karşılığında tedavi görüyor.

Haberler 19.03.2022 - 10:47

Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL - 1

Bir süre Güney Afrika'da yaşayan ve eşi Monaco Prensi Albert ile boşanacakları iddia edilen ancak daha sonra ülkesine dönüş yapan Prenses Charlene'in tedavi süreci devam ediyor.

Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL - 2

Tükenmişlik sendromu hastalığıyla mücadele eden Prenses Charlene, dünyanın en iyi ruh sağlığı ve bağımlılık kliniklerinden biri olarak görülen İsviçre’deki Clinic Les Alpes kliniğine haftalık 700 bin TL ödüyor.

Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL - 3

44 yaşındaki prenses, dört ay için bu kliniğe yaklaşık 12 milyon TL ödedi.

Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL - 4

Yapılan açıklamada, Monaco Prensesi Charlene’in kraliyet görevlerine dönmeden önce sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL - 5

Açıklamada, “Doktorlarına göre, giderek iyileşen Majesteleri Prenses Charlene, artık prenslikteki nekahet dönemine kocası ve çocukları ile devam edebilecek” denildi.

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