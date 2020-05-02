Prenses Charlotte kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı

Bugün 5. doğum gününü kutlayan İngiltere tahtının dördüncü varisi Prenses Charlotte, corona virüs nedeniyle zor günler geçirenlere yardım elini uzattı.

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02.05.2020 - 10:20

Prenses Charlotte , ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayanlara ev yapımı makarna paketleri dağıttı.

Charlotte, corona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerini kapı kapı dolaştı ve elindeki makarna paketlerini bıraktı.

Prenses'i makarna dağıtırken de amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate Middleton görüntüledi. Geçen hafta gerçekleşen yardım etkinliği sırasında çekilen bu fotoğraflar da Charlotte'un doğum gününde basına servis edildi.





Yerel kaynakların bildirdiğine göre bu dağıtım sırasında Charlotte'a sadece annesi değil babası da eşlik etti. O sırada ağabeyi George da onlarda birlikteydi. Ancak yiyecekleri dağıtım görevi küçük prensese verildi.







Kate Middleton ve Prens William, karantina sürecini üç çocukları, George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk'taki Anmer Hall'da geçiriyor.

Bugün beş yaşına giren Prenses Charlotte, taht için dedesi Prens Charles, babası Prens William ve kardeşi George'un ardından dördüncü sırada bulunuyor.