Prenses Charlotte okula başladı (Kardeş indirimi)
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tahtın 4. varisi minik Prenses Charlotte okula başladı. Cambridge Dükü William ve Düşesi Catherine'in de katıldığı ilk güne basın ve İngiliz halkı büyük ilgi gösterdi. Charlotte, ağabeyi Prens George ile aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalandı.
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1Prenses Charlotte tıpkı abisi Prens George gibi Thomas's Battersea'de okula başladı.
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Prenses okula annesi Kate Middleton'ın, kardeşi George ise babası Prens William'ın elini tutarak girdi.
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3Hem heyecanlı görünüyor hem de bol bol gülümsüyordu.
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4Kraliyet ailesini okul müdürü kapıda karşıladı.
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5Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Bunun nedeni ise abisiyle aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalanması.
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6Prenses Charlotte'ın okulda, sanat, müzik, drama gibi derslerin yanı sıra matematik ve Fransızca dersleri de alacağı belirtildi.