Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıkarılıyor

KAHVALTI TOSTU DA SATILMIŞTI

Kraliyet meraklılarının sahip olmak için savaştıkları sadece bir pasta dilimi değil. 2012 yılının Temmuz ayında, bir kraliyet hayranı, Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğün kahvaltısından bir parça tost kazandı ve ürün için yaklaşık 373 dolar ödedi.