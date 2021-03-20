Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı

Prenses Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satıldı.

DHA 20.03.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 20.03.2021 - 11:58

Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 1
Galler Prensesi Diana’nın 24 yıldır saklanan mektupları, açık artırmayla satıldı. Mektupların 1990-1997 yılları arasında, Diana’nın aile dostu olan Roger Bramble’a yazıldığı; 36 mektubun 67 bin 900 sterline satıldığı öğrenildi.
Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 2
Diana’nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanma ve 1993’teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edildi.
Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 3

Diana’nın Kraliçe Elizabeth’e ‘patron’ diye hitap ettiği mektup, açık artırmada 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satılan mektup oldu. 

Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 4
Mektuplardan elde edilen gelirin İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi organizasyonlara bağışlanacağı bildirildi.
Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 5
İşte Diana'nın satılan mektuplarından bazıları...
Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 6
Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı - 7

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