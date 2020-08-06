Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı

Prenses Diana’nın Prens Charles ile düğününde minik nedimesi olarak yer alan Clemmie Hambro’nun, cezaevindeyken intihar ettiği söylenen pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in küçük kızları istismar ettiği öne sürülen özel adasına götürüldüğü ortaya çıktı. Özel jete adaya giden Hambro, “Çok genç, saf ve kaçabilecek kadar şanslıydım” ifadesini kullandı.

ntv.com.tr 06.08.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 12:44

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 1

Prenses Diana’nın düğünündeki nedimelerden birinin Jeffrey Epstein’in adasına götürülen kızlar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Clemmie Hambro’nun pedofil milyarderin küçük yaştaki kızları istismar ettiği ada olarak anlatılan özel mülküne iki kez özel jetle gittiği öğrenildi.

A'DAN Z'YE JEFFREY EPSTEIN DAVASI

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 2
Winston Churchill’in torununun kızı olan Hambro, mahkeme ifadesinde, Epstein’in davranışıyla ilgili ifşalar karşısında “dehşete düştüğünü" ve "kurbanlar için kalbinin kırıldığını" söyledi.
Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 3

"TACİZE UĞRAMADIM AMA TACİZ EDİLENLER İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Şimdi evli ve dört çocuk annesi olan 44 yaşındaki Hambro, herhangi bir tacize uğramadığını veya herhangi bir tacize tanık olmadığını söyleyerek, tecavüze uğrayan ve taciz edilenlerin "hak ettikleri adaleti elde etmelerini" umduğunu belirtti.

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 4

Yayınlanan mahkeme dosyalarında, Hambro’nun, pedofil milyarderin New Mexico ve Little St James'teki çiftliğine yaptığı ziyaretlerin ardından Epstein’ın Gulfstream jetiyle adasına uçtuğu ortaya çıktı.

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 5

'EPSTEIN'E İŞ ZİYARETİ' AÇIKLAMASI

Daily Mail’in haberine göre Hambro, 1999 yılında Epstein’in adasına gittiğinde 23 yaşındaydı ve New York’taki Christie’s müzayede evinde çalışıyordu.

Hambro’nun ifadesine göre, ziyaretlerden biri, Epstein'ın çiftliği için hangi resmi satın almak istediğine karar vermesine yardımcı olmak için bir "iş gezisiydi", diğeri ise Little St James'e "kişisel bir davet”ti.

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı - 6

Eski Wall Street finansmanı Epstein tarafından 5 milyon sterline yakın bir fiyata satın alınan ada, bir yıl önce hapishanede kendini öldüren milyarderin taciz iddialarının merkezinde yer alıyor.

Taciz ve tacavüz iddialarında bulunan kadınların ifadelerine göre, Epstein, kurbanlarını özel jetiyle dünyanın dört bir yanına götürüyordu.

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