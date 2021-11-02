Prenses Eugenie Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündemde

Haberler 02.11.2021 - 11:26
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in (95) torunu Prenses Eugenie (31) kuralları yıkmaya devam ediyor. Jack Brooksbank ile hayatını birleştirdiği düğünde hem duvak takmadığı için hem de ABD'li bir tasarımcı tercih ettiği için Meghan Markle'a benzetilen Eugenie şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündemde.
Prenses Eugenie Instagram hesabından sekiz aylık oğlu August'un Cadılar Bayramı kostümlü fotoğrafını paylaşarak bir geleneği daha yok saydı.
Ailede çocukların fotoğrafları genellikle resmi albümler için yayınlanıyor.
Saray kurallarından uzak, sade vatandaş gibi yaşıyan Eugenie; Kraliçe'nin 9. torunu olan oğlu August Philip Hawke Brooksbank ile daha önce de birçok paylaşım yapmıştı. İşte onlardan bazıları...