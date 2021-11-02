Prenses Eugenie Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündemde

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in (95) torunu Prenses Eugenie (31) kuralları yıkmaya devam ediyor. Jack Brooksbank ile hayatını birleştirdiği düğünde hem duvak takmadığı için hem de ABD'li bir tasarımcı tercih ettiği için Meghan Markle'a benzetilen Eugenie şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündemde.



