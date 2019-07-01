Prenses Eugenie destek mesajına boğuldu
ntv.com.tr
Düğününde ameliyat izini açıkta bırakan gelinlik tercih etmesiyle takdir toplayan Prenses Eugenie, destek mesajlarından boğulduğunu söyleyerek hayranlarına teşekkür etti.
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Prenses Eugenie, sosyal medya hesabından hayranlarına duygusal bir teşekkür mesajı yayınladı.
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12 yaşındayken skolyoz ameliyatı olan ve şimdi 29 yaşında olan Prenses, Instagram hesabından 29 Haziran Skolyoz Farkındalık Günü’nü kutladı.
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Prenses, düğününde, sırtındaki ameliyat izini açıkta bırakan gelinlik giyerek kendisiyle aynı hastalığa sahip olanları cesaretlendirmesinden bu yana kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etti.
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Prenses, “Düğünümde sırtımdaki ameliyat izimi göstermemden bu yana destek mesajlarına boğuldum” dedi. Eugenie’in mesajı kısa sürede 100 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
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Hayranları Eugenie’e, “Hilkayeni bizimle paylaştığın ve mükemmelmiş gibi davranmadığın için teşekkürler. İşte gerçek prenses” benzeri yorumlar yaptı.
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Geçen yıl ekim ayında Jack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie, düğünde ameliyat izini gizlemek yerine ortada bırakan, sırt dekolteli bir gelinlik giymiş ve kraliyet geleneklerini yıkarak duvak takmamıştı. Prenses’in bu hareketi, kendisiyle aynı hastalığı taşıyan ve ameliyat izlerinden utananları cesaretlendirmek için bir mesaj olarak yorumlanmış ve takdir toplamıştı.
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SKOLYOZ NEDİR?Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.