Prenses Eugenie'in eşi Jack Brooksbank'in teknede üç kadınla görüntülenmesini kayınvalidesi savundu

"DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU"

Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi.

Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.