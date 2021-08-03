Prenses Eugenie'in eşi Jack Brooksbank'in teknede üç kadınla görüntülenmesini kayınvalidesi savundu

03.08.2021 - 13:44
KAYINVALİDE, DAMADINI SAVUNDU
Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine, Prenses Eugenie'in annesi Sarah Ferguson'dan savunma geldi. Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuştu ve onun dürüst bir adam olduğunu söyledi.
Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına katılarak, damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson, "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum"diye konuştu.
"DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU"
Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi.
Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.
5 AY ÖNCE ANNE OLDU
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Prenses Eugenie, bu yılın şubat ayında anne oldu. Bunun mutluluğunu da sosyal medya sayfasından duyurdu.
Bir dönem babasının adının karıştığı skandallar yüzünden zor günler geçiren Eugenie, 23 Mart'taki doğum gününü de kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte kutladı. 32 yaşına giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gönderenlere de bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak teşekkür etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri olan Eugenie, ailece çekilen pozlarını paylaşarak "Dün doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. İsteyebileceğim en güzel hediyeyi aldım" mesajını yazdı. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yüzünü de saklamadan takipçileriyle paylaştı.