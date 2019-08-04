Prenses Haya ile Al Maktum arasında tazminat savaşı
Prenses Haya’nın eşini aldattığı iddiasının boşanma tazminatını etkileyebileceği belirtildi. Amazon’un kurucusu Bezos’un eski eşi 38 milyar dolarlık tazminatla en zengin üçüncü kadın olmuştu.
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Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un İngiltere’ye kaçan eşi Prenses Haya’ya açtığı ve İngiliz mahkemesinde görülen boşanma davasında tazminat gündeme geldi.
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2Prenses Haya’nın alacağı boşanma tazminatı tartışılmaya başlandı.
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3Emirin 10 milyar dolarlık serveti var ama Prenses Haya, ünlü alışveriş sitesi Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Bezos’un tazminatının yanından bile geçemeyecek.
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4MacKenzie Bezos, boşanma davasında aldığı 38 milyar dolarlık tazminatla dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu. Haya’nın emiri aldattığı iddiasının boşanma tazminatını etkileyebileceği konuşuluyor. Emir intikam mesajı vermiş, prenses de İngiltere’den koruma talep etmişti.
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545 yaşındaki Prenses Haya’nın 70 yaşındaki Şeyh Muhammed’i genç bir İngiliz korumayla aldattığı öne sürülüyor. Prensesin bu yüzden İngiltere'ye kaçtığı belirtiliyor.