Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı

Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini de İngilizce anlatmıştı.

Villanın dışında beş, içeride ise iki polisin bulunduğunu dile getiren esir Prenses, temiz hava almak için bile dışarı çıkamadığını, ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgiye de sahip olmadığını bildirmişti.