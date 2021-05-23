Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı

23.05.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 10:19
BBC'nin Panorama programı, 16 Şubat tarihinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife'nin arkadaşlarına gönderdiği gizli görüntüyü ekrana getirmişti.
Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife, gizli kaydı banyoda çektiğini söyleyip yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söylemişti.
Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini de İngilizce anlatmıştı.
Villanın dışında beş, içeride ise iki polisin bulunduğunu dile getiren esir Prenses, temiz hava almak için bile dışarı çıkamadığını, ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgiye de sahip olmadığını bildirmişti.
Milliyet'in haberine göre, Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife'nin yeni fotoğrafını, bir Instagram hesabı yaklaşık dört ay sonra paylaştı.
Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife'nin yanında iki kadın göze çarpıyor. Perşembe akşamı Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması.
80 KİLOMETRE KALA YAKALANDI
Prensesin yatı Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı, özgürlüğe artık çok az kalmıştı. Ancak Latife Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.
Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı. Mesajda geçen arkadaşın Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu sanılıyor.Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu.
BBC'ye göre, Prenses Latife kaçış için 2011 yılında Fransız eski ajan Jean-Pierre Herve Jaubert'le iletişime geçti.Yaklaşık 400 bin dolar para biriktirmişti. Ajan Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söyledi. Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'nin yüzünü görmemişti, ta ki AVM'de çekilen fotoğraf paylaşılıncaya kadar.