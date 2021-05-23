Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı

2018'deki kaçma çabasından bu yana ev hapsinde olduğu bilinen, BBC'ye gönderdiği 1 dakika 20 saniyelik video kaydıyla dünyayı sarsan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife'ye ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Prenses'in hayatta olduğunu gösteren fotoğraf, dünyada ilk haber oldu.

23.05.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 10:19

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 1
Hindistan'a kaçarken yakalanan ve 2018'den bu yana babası tarafından rehin tutulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Şeyha Latife Muhammed El Maktum, BBC'ye gönderdiği 1 dakika 20 saniyelik videosunun ardından bu kez Instagram'dan paylaşılan bir fotoğrafla dünyanın gündemini değiştirdi.
Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 2

BBC'nin Panorama programı, 16 Şubat tarihinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife'nin arkadaşlarına gönderdiği gizli görüntüyü ekrana getirmişti.

Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife, gizli kaydı banyoda çektiğini söyleyip yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söylemişti.

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 3

Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini de İngilizce anlatmıştı.

Villanın dışında beş, içeride ise iki polisin bulunduğunu dile getiren esir Prenses, temiz hava almak için bile dışarı çıkamadığını, ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgiye de sahip olmadığını bildirmişti.

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 4

Milliyet'in haberine göre, Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife'nin yeni fotoğrafını, bir Instagram hesabı yaklaşık dört ay sonra paylaştı.

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 5

Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife'nin yanında iki kadın göze çarpıyor. Perşembe akşamı Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması.

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 6
İLAÇ VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ 

Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini yine Şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri 'Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum' olmuştu.

80 KİLOMETRE KALA YAKALANDI 

Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum ortadan kaybolduğunda, takvimler Mart Şubat 2018'i gösteriyordu. Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, yani Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı yedi yıl boyunca kaçma planı yapmıştı.

Bir Fransız eski ajanın yardımıyla denize açıldı. Yattakilerin hedefi, Hindistan Goa'ydı. BBC'nin belgeseli Dubai'den Kaçış, Prenses Latife'nin başına neler geldiğini 2019 yılında ekrana taşımıştı.

Prenses Latife'nin hayatta olduğunu gösteren ilk fotoğraf yayınlandı - 7

Prensesin yatı Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı, özgürlüğe artık çok az kalmıştı. Ancak Latife Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.

Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı. Mesajda geçen arkadaşın Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu sanılıyor.Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu.

BBC'ye göre, Prenses Latife kaçış için 2011 yılında Fransız eski ajan Jean-Pierre Herve Jaubert'le iletişime geçti.Yaklaşık 400 bin dolar para biriktirmişti. Ajan Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söyledi. Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'nin yüzünü görmemişti, ta ki AVM'de çekilen fotoğraf paylaşılıncaya kadar.

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