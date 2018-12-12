Prenses Victoria 23 yıl sonra annesi Kraliçe Silvia’nın elbisesiyle
ntv.com.tr
İsveç Prensesi Victoria, annesi Kraliçe Silvia’nın 23 yıl önce aynı etkinlikte giydiği elbiseyle 2018 Nobel Ödülleri törenine katıldı.
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İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle’ın aynı kıyafeti birden fazla defa giymesi sırandanlaşırken benzer davranış İsveç kraliyet ailesinden geldi.
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İsveç Prensesi Victoria, 2018 Nobel Ödülleri törenine annesi Kraliçe Silvia’nın 23 yıl önceki elbisesiyle katıldı.
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Hafta başında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende Prenses Victoria, üstü pembe, eteği gri straplez elbiseyle boy gösterdi.
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Bu elbiseyi Kraliçe Silvia, 1995 yılında aynı etkinlikte giymişti.
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Kraliçe Silvia, bun yılki Nobel etkinliğinde yeşil bir elbise giymeyi tercih ederken, 23 yıl önce taktığı Kraliçe Sofia’nın yadigarı olan tacı yeniden taşıdı. 1860 yılında yapılan tacı Kraliçe Sofia pek çok kez taktı.
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Prenses Victoria’nın tacı da annesine saygı niteliğindeydi. Zira bu taç, Kraliçe Silvia’nın evlilik öncesi düzenlenen galada ilk kez halkın karşısına çıkarken taktığı taç.
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Prenses Victoria ve eşi Prens Daniel, Nobel töreninde fizik, kimya, psikoloji, tıp ve ekonomi dallarında Nobel ödüllerini veren Kral Carl XVI Gustaf ile Kraliçe Silvia’nın hemen arkasında oturdu.