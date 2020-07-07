Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı

Monarşinin çocuklarının isimlerinde son kararı verme hakkı olan Kraliçe Elizabeth'in, yıllar önce torunu Prenses Beatrice'in adını değiştirdiği öğrenildi.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 07:54

Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 1

Prenses Beatrice neredeyse Prenses Annabel oluyormuş, ancak Kraliçe Elizabeth’in müdahalesiyle olamamış!

31 yaşındaki York Prensesi’nin adı hakkındaki gerçek, The Sun gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. Buna göre Prenses’in ailesinin seçtiği Annabel adını, Kraliçe değiştirdi.

Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 2

Bugünlerde adı hapiste intihar eden pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve cinsel istismar suçlamalarıyla anılan Prens Andrew ile York Düşesi Sarah’nın kızı Prenses Beatrice’in doğumundan sonra adının açıklanması iki hafta sürmüştü. İşte bu dönemde Kraliçe’nin, konulan adı beğenmeyip değiştirilmesini istediği anlaşıldı.

Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 3

Kraliçe, Annabel adını monarşinin torunu için şık bulmadı. Bilmeyenler için kabul edilebilir olmasa da kraliyet geleneklerine göre monarşinin bebeklerinde isim konusunda son sözü Kraliçe söylüyor. Dolayısıyla böyle bir isim değişikliği, kraliyet çocukları için beklenebilir.

Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 4

Beatrice‘in tam adı Beatrice Elizabeth Mary. İkinci adıyla büyükannesi olan Kraliçe II. Elizabeth ve onun da annesi onurlandırılmış oldu.

Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 5
Öte yandan Prenses Beatrice, nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile düğününü corona virüs salgını nedeniyle erteledi.
Prenses Beatrice'in adına Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı - 6
30 yaşındaki kardeşi Prenses Eugene, 2018'de iş insanı Jack Brooksbank ile evlenmişti.

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