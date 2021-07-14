Prenses Diana’nın çocukluk bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor

ntv.com.tr 14.07.2021 - 10:12
1997 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, hayatıyla ve geride bıraktıklarıyla hala İngilizlerin zihninde önemli bir yer tutuyor.
Galler Prensesi Diana, şimdi de çocukluk bisikletiyle gündemde. 36 yaşındayken hayatını kaybeden Diana’nın 1970’li yıllarda ailesinin Northamptonshire’daki malikanesinde kullandığı ‘chopper’ tarzı kırmızı bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor. Bisiklerin 30 bin sterline (ortalama 350 bin TL) satılması bekleniyor.
İki tekerlekli chopper tarzı bisiklet, 1970’li yıllarda çok popülerdi.
Diana’nın babası 8. Earl Spencer, kızının bisikletini bir açık artırmada 20 sterline satmıştı. Bisikleti satın alan Maudie Pendrey adlı temizlik işçisi, onu bir yadigar olarak sakladı ve 2006’da ölümünden sonra, bisiklet 2007’de oyuncak müzesine konuldu.
30 BİN STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR
Bisiklet, 'mükemmel bir kökene sahip olağanüstü bir kraliyet hatırası' olarak tanımlanıyor. Sele, lastikler ve krom çamurluklar dahil olmak üzere tüm orijinal özelliklerini koruyor.
Bisiklet, İngiltere’nin Bristol şehrinde yer alan East Bristol Müzayede Evi’nde gelecek hafta açık artırmaya çıkarılıyor. Bisiklet için beklenen fiyat 20 bin ile 30 bin sterlin arasında.
Geçen haftalarda Prenses Diana’nın eski arabası da açık artırmada satılmıştı. Diana’ya nişan hediyesi olarak verilen Ford Escort marka otomobil, Güney Amerika’da bir müze tarafından 52 bin sterline satın alınmıştı.
"PRENSES İÇİN UYGUN DEĞİL" DENİLDİ
Üç ay önce, Diana’nın bir başka bisikleti daha açık artırmada satıldı. Mavi Raleigh Traveller tarzı bisikleti Diana, 1970’lerde henüz bekar bir kadınken Londra’da bakıcılık yaparken kullanıyordu. Diana'nın kraliyet danışmanlarının "bir prenses için uygun olmadığını" düşündükleri bisiklet, "utanç verici bisiklet" olarak adlandırıldı ve satıldı.
Üç vitesli bisiklet 2018’de 9 bin 200 sterline satıldı ve ardından nisan ayında Sussex merkezli Burstow & Hewett ile tekrar satışa çıktı. bu defa kraliyet yadigarı olarak 44 bin sterline satıldı.
MEKTUPLARI DA SATILMIŞTI
Prenses Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı VE 24 yıl saklanan mektuplar, mart ayında yapılan açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satılmıştı.
Diana’nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanma ve 1993’teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edilmişti.