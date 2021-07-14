Prenses Diana’nın çocukluk bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor

30 BİN STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Bisiklet, 'mükemmel bir kökene sahip olağanüstü bir kraliyet hatırası' olarak tanımlanıyor. Sele, lastikler ve krom çamurluklar dahil olmak üzere tüm orijinal özelliklerini koruyor.

Bisiklet, İngiltere’nin Bristol şehrinde yer alan East Bristol Müzayede Evi’nde gelecek hafta açık artırmaya çıkarılıyor. Bisiklet için beklenen fiyat 20 bin ile 30 bin sterlin arasında.