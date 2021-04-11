Prens Philip'in cenaze töreni için tarih belli oldu

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Prens Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de evlendi.