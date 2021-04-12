Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, "Büyükbabamı özleyeceğim. Fakat biliyorum ki o işimize devam etmemizi isterdi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 12.04.2021 - 17:42

Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim - 1

Prens William, yazılı açıklamasında, Prens Philip’in olağanüstü biri olduğunu belirterek, “Büyükbabamın bir asırlık hayatı ülkesine, İngiliz Milletler Topluluğu'na, eşine, Kraliçe'ye ve ailesine hizmetle tanımlanmıştır. Büyükbabamı özleyeceğim. Fakat biliyorum ki o işimize devam etmemizi isterdi." ifadelerine yer verdi.

Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim - 2

Prens Harry ise yaptığı yazılı açıklamada, büyükbabasının onurlu bir hizmet adamı ve çok iyi bir espri anlayışına sahip olduğunu kaydetti. Prens Harry, "Nevi şahsına münhasır biriydi. Ciddi şekilde keskin bir zekası vardı. Çekiciliği ile konuştuğu salonda dikkatleri üstünde toplardı." ifadelerini kullandı.

Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim - 3

Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ise daha önce daha önce yaptığı açıklamada, Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin Kraliçe’nin hayatında büyük bir boşluk bıraktığını söylemişti.

Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim - 4

Tahtın bir numaralı varisi Prens Charles ise "Babam, son 70 yılda Kraliçe'ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti." ifadelerini kullanmıştı.

Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim - 5

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden salgın kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek.

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