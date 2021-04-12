Prens William'dan Prens Philip açıklaması: Büyükbabamı özleyeceğim

Prens Harry ise yaptığı yazılı açıklamada, büyükbabasının onurlu bir hizmet adamı ve çok iyi bir espri anlayışına sahip olduğunu kaydetti. Prens Harry, "Nevi şahsına münhasır biriydi. Ciddi şekilde keskin bir zekası vardı. Çekiciliği ile konuştuğu salonda dikkatleri üstünde toplardı." ifadelerini kullandı.