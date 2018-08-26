Prince’in ailesi aşırı dozdan ölüm defterini yeniden açtı
Dünyaca ünlü efsane şarkıcı Prince, iki yıl önce uyuşturucu etkisi gösteren bir ağrı kesiciyi aşırı dozda alması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Prince’in ailesi reçeteyi yazan doktora ölümden sorumlu olduğu iddiasıyla dava açtı.
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Nisan 2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden efsane şarkıcı Prince’in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Minneapolis’teki evinde ölü bulunan Prince’in evinde yapılan aramalarda uyuşturucu etkisi gösteren ağrı kesiciler bulunduğu ortaya çıkmıştı.
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Prince’in ölümünden altı hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğrulamıştı.
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Prince’in ailesi, uyuşturucu etkisi yaratan ilaç yazan doktor Michael Schulenberg’in ğeşine düştü ve dava açtı.
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Aile, şarkıcıya yanlış dozlar verdiğini ve doğru bir tedavi uygulamadığını iddia ettiği doktoru Prince’in ölümünden sorumlu tuttu.
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Reçetelerin yeniden incelenmesini talep eden aile, doktora ve çalıştığı hastaneye dava açtı.
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Polis, ünlü şarkıcıyı ölümünden önce muayene eden doktoru sorgulayarak yazdığı reçeteyi incelemişti.
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Prince’in ölümünden altı gün önce özel uçağının Ilinois’in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin ‘doz aşımından’ hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri şarkıcının grip olduğunu açıklamıştı.