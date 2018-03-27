Prince’in ölüm sebebi belli oldu
ntv.com.tr
ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince’in ölüm sebebini açıklayan toksikoloji raporu hazırlandı.
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Önceki yıl 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Prince’in toksikoloji raporu hazırlandı.
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Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunan Prince’in toksikoloji raporuna göre, ünlü şarkıcının bedeninde aşırı doz fentanil maddesine rastlandı.
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21 Nisan 2016’da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Prince’in ölümünden altı hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğruladı.
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Prince’in ölümünün ardından ABD basını ölümle ilgili çeşitli komplo senaryoları üzerinde dururken Prince'in son fotoğrafı yayınlanmış, ölmeden 15 saat önce kameralara takılan ünlü yıldızın Walgreens eczaneler zincirinden eve döndüğü görülmüştü.
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Döneminin en yaratıcı müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen, şarkıcı, söz yazarı ve aranjör Prince, ‘Purple Rain’, ‘Little Red Corvette’, ‘Diamonds And Pearls’ ve ‘When Doves Cry’ gibi hit şarkılara imza atmıştı.
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Prince’in ölümü müzik dünyasını yasa boğmuş, ünlü şarkıcı Madonna, "Prince dünyayı değiştiren bir vizyonerdi" derken; pop yıldızı Katy Perry, "Dünya büyük bir sihrini kaybetti" demişti.