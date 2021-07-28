Prison Break yıldızı Wentworth Miller otizm teşhisi konulduğunu açıkladı

ntv.com.tr 28.07.2021 - 07:08 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 07:46
"OTİZMLİ OLMAK DEĞİŞTİREBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"
Prison Break dizisinin yıldızı Wentworth Miller, bir yıl önce kendisine *otizm teşhisi konulduğunu açıklayarak hislerini anlattı.
Instagram'dan açıklama yapan Miller, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.
"ŞOKE EDİCİ AMA SÜRPRİZ DEĞİL"
Amerikalı oyuncu, tanı almanın "pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu" bildiğini ve teşhisin "şoke edici" olduğunu, ancak "sürpriz olmadığını" yazdı.
"Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var" diye yazan Miller, "Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor. 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor" yorumunu yaptı.
Miller ayrıca şunları söyledi:
"Odada birdenbire beliren yüksek sesli, bilgisiz bir ses olma riskini almak istemiyorum. Otizmli topluluk (bunu biliyorum) tarihsel olarak konuşuldu. Fazlası zarar verir. Sadece elimi kaldırıp 'buradayım' diyorum. Farkına varan olmuştur."
TEŞEKKÜR ETTİ
Miller, "bilinçli veya bilinçsiz olarak yıllar içinde bana fazladan lütufta bulunan ya da alan veren, onlar için anlamlı olsun ya da olmasın, dünyada benim için anlamlı olan bir şekilde hareket etmeme izin veren" şeklinde özetlediği hayatındaki insanlara da teşekkür etti.
DİZİYLE FENOMENE DÖNÜŞTÜ
2005 ile 2009 yılları arasında dört sezon yayınlanan, 2017'de beşinci sezonu çıkan Prison Break dizisiyle birlikte başrol oyuncusu Wentworth Miller da bir fenomene dönüşmüştü. Michael Scofield'ın (Wentworth Miller) işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış ağabeyi Lincoln Burrows'u (Dominic Purcell) kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alan dizi, dünya çapında geniş bir seyirci kitlesi kazanmıştı.
EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLADI
Diziyle birlikte edindiği şöhret nedeniyle hakkında kadınlarla aşk iddiaları ortaya atılan Miller, 2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı. St. Petersburg Uluslararası Film Festivali'ne yazdığı bir açık mektupta eşcinsel olduğunu söyleyen Miller, mektubu yazma sebebinin son zamanlarda Rusya'nın LGBTİ toplumuna karşı oluşturduğu dışlama ve şiddet olduğunu belirtmişti.
Miller, festivale davet edilmiş ve daveti geri çevirmişti. Yazdığı mektupta "Eşcinsel bir erkek olarak daveti geri çevirmek zorundayım. Şu günlerde Rusya'da LGBTİ erkek ve kadınlara yapılan davranış kabul edilecek bir durum değil. Bu yüzden benim gibi insanların temel haklarından yoksun kaldığı bir ülkenin festivaline katılamayacağım" demişti.
*YETİŞKİNLERDE OTİZM NEDİR?
Otizm bir spektrum bozukluğu olduğundan farklı çeşitleri vardır ve semptomlarına göre farklı şekillerde gözlemlenebilir. Normalde çok küçük yaşlarda otizm tanısı koyulabilirken bazı otizm çeşitlerinin yetişkinlerde belirtilerinin görüldüğü de olur Otizmde, nörogelişimsel bir bozukluk olduğundan, genel olarak beyin işlevi etkilenmektedir ve bu da beraberinde iletişim sorunlarını ve sosyal etkileşim zorluklarını getirir.
Yetişkinlerde görülen en şiddetli belirti günlük görevleri ve faaliyetleri yerine getiremiyor olmaktır. Bu da çoğu zaman birinin bakımına muhtaç olmaları durumunu beraberinde getirir. Yetişkin olan otizmli bireylerin bazıları aileleri ile birlikte aynı evde yaşayabilmektedir. Bazı bireyler ise denetimleri yapılan ve kontrol edilen evlerde diğer otizmli insanlar ile birlikte yaşayabilirler.
Otizm spektrumunda olan çoğu yetişkin bir işi oluşturmak ve sürdürmekte sıkıntı çektikleri için aslında sosyal etkileşim kurma eğiliminde de değillerdir. En önemli belirtilerden biri de empati duygusundan yoksun olmalarıdır. Bu da haliyle otistik bireyleri soğuk algılamamıza sebep olur. Ancak bunun otizmin bir belirtisi olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Çoğu yetişkin otizmli bireyin bir cisme veya bir duruma takıntısı olduğu da gözlenmiştir. Bu kalıp bir şekilde değiştirildiğinde veya bozulduğunda otizmli birey üzülebilir veya sinirli tepki verebilir.