Prison Break yıldızı Wentworth Miller otizm teşhisi konulduğunu açıkladı

*YETİŞKİNLERDE OTİZM NEDİR?

Otizm bir spektrum bozukluğu olduğundan farklı çeşitleri vardır ve semptomlarına göre farklı şekillerde gözlemlenebilir. Normalde çok küçük yaşlarda otizm tanısı koyulabilirken bazı otizm çeşitlerinin yetişkinlerde belirtilerinin görüldüğü de olur Otizmde, nörogelişimsel bir bozukluk olduğundan, genel olarak beyin işlevi etkilenmektedir ve bu da beraberinde iletişim sorunlarını ve sosyal etkileşim zorluklarını getirir.

Yetişkinlerde görülen en şiddetli belirti günlük görevleri ve faaliyetleri yerine getiremiyor olmaktır. Bu da çoğu zaman birinin bakımına muhtaç olmaları durumunu beraberinde getirir. Yetişkin olan otizmli bireylerin bazıları aileleri ile birlikte aynı evde yaşayabilmektedir. Bazı bireyler ise denetimleri yapılan ve kontrol edilen evlerde diğer otizmli insanlar ile birlikte yaşayabilirler.

Otizm spektrumunda olan çoğu yetişkin bir işi oluşturmak ve sürdürmekte sıkıntı çektikleri için aslında sosyal etkileşim kurma eğiliminde de değillerdir. En önemli belirtilerden biri de empati duygusundan yoksun olmalarıdır. Bu da haliyle otistik bireyleri soğuk algılamamıza sebep olur. Ancak bunun otizmin bir belirtisi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Çoğu yetişkin otizmli bireyin bir cisme veya bir duruma takıntısı olduğu da gözlenmiştir. Bu kalıp bir şekilde değiştirildiğinde veya bozulduğunda otizmli birey üzülebilir veya sinirli tepki verebilir.