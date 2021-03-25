Priyanka Chopra ticarete atılıyor

Chopra şu ifadeleri kullandı: "Bana çoğu zaman sorulurdu, New York'ta Hint mutfağının yemekleri nerede, harika bir atmosferle gerçekten harika Hint yemeklerini nerede yemeye gidersiniz? Bu harika bir soru ama bunun cevabı yok demeye devam ettim. Sonunda 'Eğer bir cevap yoksa, belki de cevabı yaratmalıyım' dedim"





