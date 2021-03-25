Priyanka Chopra ticarete atılıyor

Yıldız oyuncu Priyanka Chopra New York'ta bir restoran açıyor. Chopra, restoranında Hindistan mutfağından lezzetler sunacak.
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25.03.2021 - 15:45
Priyanka Chopra, Hint yemekleri sunan Sona adlı bir restoran açıyor.
Nick Jonas ile evli olan Hint oyuncu Chopra, "Sona, zamansız Hindistan'ın ve birlikte büyüdüğüm tatların somutlaşmış halidir" diyor.
Chopra şu ifadeleri kullandı: "Bana çoğu zaman sorulurdu, New York'ta Hint mutfağının yemekleri nerede, harika bir atmosferle gerçekten harika Hint yemeklerini nerede yemeye gidersiniz? Bu harika bir soru ama bunun cevabı yok demeye devam ettim. Sonunda 'Eğer bir cevap yoksa, belki de cevabı yaratmalıyım' dedim"
Sona, Hintçe'de altın anlamına geliyor ve bu restoranın tasarımı için de buradan ilham alındı.
Priyanka Chopra ve Nick Jonas 21 Mart'ta açklanan Oscar adaylarında sunuculuk görevini üstlenmişti.
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