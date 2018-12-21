Priyanka Chopra ve Nick Jonas üçüncü düğünü yaptı
ntv.com.tr
Eski Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı Priyanka Chopra ile kendisinden 10 yaş küçük eşi Amerikalı şarkıcı Nick Jonas düğüne doymuyor. Çift, dün üçüncü düğün resepsiyonunu verdi.
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1Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra ve Amerikalı şarkıcı Nick Jonas, balayı sonrası ikinci düğünün yapmalarının ardından dün de üçüncü düğünü yaptı.
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Aralık ayı başında hem Hindu hem de Hıristiyan geleneklerine uygun, görkemli bir düğünle evlenen çift, düğün sonrası üçüncü kez resepsiyon verdi.
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Hindistan’ın Bombay kentinde yapılan üçüncü düğün resepsiyonuna Bollywood yıldızları katıldı.
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2000 yılında Dünya Güzellik Yarışması birinci seçilen Chopra (36), Jonas (26) ile verdikleri üçüncü resepsiyonda, iki parçadan oluşan parıltılı bir kıyafet giydi.
Chopra’nın üçüncü düğün elbisesi, 2002 yılında Hindistan Ulusal Film Ödülleri’nde kostüm ödülü kazanan tasarımcılar Abu Jani ve Sandeep Khosla’nın elinden çıkma.
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Chopra, önceki gün yaptıkları ikinci düğünden bu kareyi sosyal medya hesabından, “Parti bitmez” mesajıyla paylaştı.
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İkinci düğün resepsiyonunda çift, Hindistan’da, aileleri, arkadaşları ve medyanın katıldığı bir davete ev sahipliği yaptı.
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Chopra, lacivert bir geleneksel elbiseyle misafirlerini karşıladığı resepsiyonda, “Bu akşam buraya gelmeniz çok anlamlı. Bu benim hayatımın çok özel bölümü. Ben ve kocam bize destek olan tüm özel insanlarla buluşmak istedik” dedi.
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Ay başında ilk düğününü yapan Chopra, Ralph Lauren imzalı gelinliğiyle göz kamaştırmıştı. İki milyon inci işlenen, Swarovski taşlarla bezeli ve 22 metrelik duvağı olan gelinliğin tamamlanmasının 1826 saat sürdüğü biliniyor.
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Chopra, bir gün sonra yapılan geleneksel Hindu düğününde Hint tasarımcı Sabyasachi Mukherji imzalı gelinlik giymişti.
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New Delhi’de yapılan geleneksel düğünün ardından resepsiyon verildi. Chopra, resepsiyonda da farklı bir gelinlik giymişti.