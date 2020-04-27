Priyanka Chopra'dan sağlık çalışanlarına bağış

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Bollywood yıldızı ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra, sağlık çalışanlarına büyük bir bağış yapmak için Crocs ile bir işbirliği başlattı.

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27.04.2020 - 10:14

Priyanka Chopra, Instagram'da yaptığı açıklamada, kendisinin ve markanın Los Angeles'ta bulunan Cedars-Sinai Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 10.000 çift ayakkabı ve terlik vereceğini duyurdu







Chopra, ayrıca ülkesi Hindistan'daki kamu ve devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 10.000 çift daha bağış yapacağını açıkladı.







Crocs, mart ayında başlatılan “A Free Pair for Healthcare” (Bir Çift de Sağlık Çalışanlarına) adlı girişimi ile ABD'de pandemi ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına binlerce çift ayakkabı bağışlamıştı.







Sağlık çalışanlarına web siteleri üzerinden bir çift ayakkabı sağlamalarının yanı sıra, seçili sağlık tesis ve kurumlarına 100.000 çift ayakkabı bağışlama sözü de vermişti.







Öte yandan birçok dev ayakkabı markası da sağlık çalışanlarına daha önce ayakkabı bağışı yapmaya başladı.

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