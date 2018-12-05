Priyanka Chopra’nın 22 metre duvaklı gelinliği
ntv.com.tr
Kendisinden 10 yaş küçük Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenen Hint oyuncu Priyanka Chopra, 22 metre duvaklı gelinliğiyle çok konuşuldu. Bollywood oyuncusunun Hello dergisinde yayınlanan özel gelinliği 1826 saatte hazırlandı.
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2000 yılında Dünya Güzellik Yarışması birinci seçilen Hint oyuncu Priyanka Chopra (36), Amerikalı şarkıcı Nick Jonas (26) ile evlendi.
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2Geçtiğimiz hafta sonu Hristiyan ve Hindu geleneklerine göre evlenen çiftin ses getiren düğününden ilk fotoğraflar Hello dergisinde yayınlandı.
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Hristiyan geleneklerine göre düzenlenen törende Chopra’nın giydiği Ralph Lauren imzalı gelinlik göz kamaştırdı.
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İki milyon inci işlenen, Swarovski taşlarla bezeli ve 22 metrelik duvağı olan gelinliğin tamamlanması 1826 saat sürdü. Düğünde Nick Jonas da Ralph Lauren tasarımı damatlık giydi.
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Chopra, bir gün sonra yapılan geleneksel Hindu düğününde Hint tasarımcı Sabyasachi Mukherji imzalı gelinlik giydi.
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New Delhi’de yapılan geleneksel düğünün ardından resepsiyon verildi. Chopra, resepsiyonda da farklı bir gelinlik giydi.
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Dikkat çekici gelinliğinin fotoğraflarda güzel görünmesi için bir asistan sürekli gelinliği düzeltmekle görevlendirildi.
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Chopra, düğün fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak, “Ve sonsuza dek şimdi başladı” notunu düştü.
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Düğünden bir gün önce Hint geleneklerine göre kına gecesi düzenlendi.
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10Chopra, düğün boyunca toplam dört elbise giymiş oldu.
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Chopra’nın düğününe yakın arkadaşı olan Game of Thrones oyuncusu Sophie Turner, erkek arkadaşı Joe Jonas ile katıldı. Turner, düğünde geleneksel Hint kıyafeti giydi.