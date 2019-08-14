Priyanka Chopra'ya savaşa destek suçlaması

1 Hint oyuncu ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra, ülkesinin Pakistan’la yaşadığı anlaşmazlığın tırmandığı sırada Hindistan silahlı kuvvetlerine destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle "nükleer savaş destekçisi olmak" ve ikiyüzlü davranmakla itham edildi.







2 Chopra 26 Şubat’ta attığı tweet’te "Zafer Hindistan’ın" anlamına gelen “Jai Hind” ifadesini kullanmış ve iletisine Hindistan Silahlı Kuvvetleri (#IndianArmedForces) etiketini eklemişti.







3 Los Angeles’ta cumartesi günü düzenlenen BeautyCon festivali sırasında bir katılımcı, Miss World 2000 kraliçesi Chopra’yı aylar önce paylaştığı o mesaj nedeniyle eleştirdi.







4 Chopra’nın etkinlikte katılımcılardan soru aldığı sırada mikrofona yaklaşan Malik, Bollywood yıldızını bir yandan UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yaparken diğer yandan “Pakistan’a karşı nükleer savaşı desteklediği” gerekçesiyle ikiyüzlü olmakla suçladı.







5 Katılımcının "Sizi insanlık hakkında konuşurken dinlemek zor oldu. Komşunuz ve bir Pakistanlı olarak biraz ikiyüzlü olduğunuzu biliyorum" dediği duyuldu.



Malik konuşmasının devamında "UNICEF barış elçisisiniz ve Pakistan’a karşı nükleer savaşı destekliyorsunuz. Bu işin bir kazananı olmaz" diye ekledi.







6 Eleştiriler karşısında savunmaya geçen Chopra ise savaş “düşkünü” değil “yurtsever” biri olduğunu söyledi.





