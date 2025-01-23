Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın
Manipülasyon basit bir tabirle; davranışları, duyguları ve ilişkileri kontrol etmek için dolaylı taktikler kullanmaktır. Bu taktikler arasında pek çok davranış olabilir. Yalan söyleme, aldatıcı davranışların yanı sıra kişinin duruş şekli de manipülasyonu anlamanıza yardımcı olabilir.
Manipülasyon başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle ona hissettirmeden değiştirmeye çalışmaktır. Manipülatif kişiler farklı kişi ya da grubu hedef alarak kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir. Etik olmayan yöntemlerle kişininin ya da grubun değişimini amaçlar.