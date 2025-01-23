Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın

Manipülasyon basit bir tabirle; davranışları, duyguları ve ilişkileri kontrol etmek için dolaylı taktikler kullanmaktır. Bu taktikler arasında pek çok davranış olabilir. Yalan söyleme, aldatıcı davranışların yanı sıra kişinin duruş şekli de manipülasyonu anlamanıza yardımcı olabilir.

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 1

Manipülasyon başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle ona hissettirmeden değiştirmeye çalışmaktır. Manipülatif kişiler farklı kişi ya da grubu hedef alarak kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir. Etik olmayan yöntemlerle kişininin ya da grubun değişimini amaçlar.


YAŞAM HABERLERİ

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 2

Yeni bir araştırma, manipülatör bir insanı, duruş şekline göre belirleyebileceğinizi öne sürüyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde psikoloji ve beyin bilimleri alanında çalışan Prof. Dr. Susan Krauss Whitbourne, söz konusu araştırmalarını Psychology Today'de yayınladı. Prof. Dr. Whitbourne, Montreal McGill Üniversitesi'nin duruş ve kişilik arasındaki ilişki üzerine yaptığı son araştırmadan yola çıktı.

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 3

Buna göre birinin duruşu, size onun hakkında her şeyi anlatamasa da, zihin durumu hakkında değerli bir ipucu sağlayabilir. Örneğin bu kişiyle çalışacaksanız, duruşunun size ne anlatabileceğini göz önüne almanız akıllıca olacaktır.

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 4

McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 608 genç yetişkini kapsayan beş ayrı çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ilk dört tanesinde, katılımcılardan doğal, baskın ve teslimiyet ifade eden duruşlarda kendi fotoğraflarını sunmaları istendi. Beşinci çalışmada ise katılımcılar laboratuvar ortamında yüz yüze değerlendirmeye alındı.

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 5

Beşinci çalışmanın sonuçları, önceki dört çalışmadan elde edilen bulguları destekler nitelikteydi. Prof. Dr. Whitbourne, sürekli dik ve geniş duruş sergileyen kişilerin "psikopatik eğilimler, manipülatif davranışlar, rekabetçi bir yapı ve sosyal hiyerarşilere inanma" gibi özelliklerde daha yüksek puanlar aldığını ifade ediyor.

Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 6

Yani, bu duruş tarzına sahip bireylerin, kendi çıkarları için başkalarını kullanma eğiliminin daha yüksek olduğu söylenebilir.


Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın - 7

DURUŞ VE KİŞİLİK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Elbette, insanların dik durmasının ya da kambur bir duruş sergilemesinin farklı nedenleri olabiliyor. Örneğin, dansla ya da jimnastikle uğraşan kişiler, genelde diğer bireylerden daha düzgün bir duruşa sahip olabilir. Ancak Prof. Dr. Whitbourne, güç arayışına daha az meyilli kişiliklerin, zaman içinde farklı durumlara bağlı olarak duruşlarını değiştirme eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Buna karşılık, sürekli dik ve geniş bir duruş sergileyen bireylerin, bu karakter özelliklerine sahip olma olasılığı daha yüksek.

DAHA FAZLA GÖSTER