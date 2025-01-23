Prof. Dr. açıkladı: Manipülatörü duruşundan tanıyın

DURUŞ VE KİŞİLİK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Elbette, insanların dik durmasının ya da kambur bir duruş sergilemesinin farklı nedenleri olabiliyor. Örneğin, dansla ya da jimnastikle uğraşan kişiler, genelde diğer bireylerden daha düzgün bir duruşa sahip olabilir. Ancak Prof. Dr. Whitbourne, güç arayışına daha az meyilli kişiliklerin, zaman içinde farklı durumlara bağlı olarak duruşlarını değiştirme eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Buna karşılık, sürekli dik ve geniş bir duruş sergileyen bireylerin, bu karakter özelliklerine sahip olma olasılığı daha yüksek.