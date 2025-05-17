Prof. Dr. Türkçapar: Bağırsaklar ikinci beynimiz mi?

İNSAN ÇALIŞMALARI NEYİ GÖSTERİYOR?

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bağırsak mikrobiyotası ile psikolojik durum arasında korelasyonlar olduğunu göstermektedir. Örneğin, depresyon tanısı almış bireylerin mikrobiyota kompozisyonunda sağlıklı bireylere göre bazı farklılıklar bulunmuştur. Ancak, korelasyon nedensellik anlamına gelmemektedir. Bu farklılıkların depresyonun bir sonucu mu, yoksa nedeni mi olduğu sorusu henüz tam olarak yanıtlanmamıştır.

Bugüne dek de klinik düzeyde depresyonu olan hastalarda psikobiyotiklerle yapılan kontrollü çalışmalarda klinik olarak anlamlı düzeyde tedavi edici bir etki bulunamamıştır. Bağısak mikrobiyotasının psikolojik sağlık üzerindeki rolünü anlamak için daha fazla ve yüksek kaliteli insan çalışmasına gereksinim vardır.

Bu çalışmaların; iyi tanımlanmış hasta gruplarını içermesi, standardize edilmiş müdahale protokolleri kullanması, uzun vadeli etkileri değerlendirmesi ve potansiyel mekanizmaları aydınlatmaya yönelik biyolojik belirteçlerin incelemesi gerekmektedir. Ayrıca, mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseninin bireyler arasındaki farklılıklarını anlamak için genetik, diyet ve yaşam tarzı gibi etkenlerin etkileşimini de dikkate alan bütüncül yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır.