Prof. Dr. Türkçapar:Her şeyin nedeni geçmişimiz mi?
Günümüzde çok fazla duyduğumuz bir sözcük travma: “Travma, hayatlarımızı şekillendiren görünmez bir güçtür.” Bütün ruhsal rahatsızlıklarımızın nedeni çocukluk yaşamımızda geçirdiğimiz travmalardır.” Hatta sadece bizim yaşadığımız travmalar değil “atalarımızın yaşadığı travmalarda bizi etkiler hayatımızı biçimler.” gibi ifadeleri sık sık görüyoruz. Bu ifadelerin kaynağı primal terapi, çığlık terapisi, aile dizimi terapisi, kritik olay stres yönetimi, duygusal özgürlük (emotional freedom) terapisi, düşünce alanı terapisi gibi bilimsel destekli olmayan, sahte bilim diyebileceğimiz kuram ve terapilerdir. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, merak edilen soruların yanıtlarını ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Her olumsuz olayı travma olarak gören ve bütün insan psikolojisini bununla açıklayan görüşler oldukça dar, tek yanlı ve bilimsel olarak da desteksizdir. Bilimsel anlamda her olumsuz olay travma değildir. Bugün için bilimsel araştırmalara dayalı olarak psikoloji ve psikiyatride genel kabul gören travma kişinin “gerçek bir ölüm, ölüm tehlikesi, ağır yaralanmanın veya bedensel bütünlüğe yönelik tehdit, cinsel şiddet veya saldırı içeren bir durumu bizzat yaşaması veya böyle bir duruma bizzat tanık olması” anlamına gelir.