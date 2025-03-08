Prof. Dr. Türkçapar:Her şeyin nedeni geçmişimiz mi?

O ZAMAN NE YAPALIM?

Her şeyi geçmişe ve geçmişte yaşanan travmalara bağlamak, kişiyi edilgen ve kurban durumuna sokar; geçmişi aşırı düşünmeye, andan kopmaya, yakın çevresine dönük olumsuz tutum ve duygulara ve süreğen mutsuzluğa yol açabilir. Oysa insan psikolojisinin tek belirleyicisi geçmiş ve yaşananlar değildir.



Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişimize verdiğimiz anlamı ve o geçmişten çıkarttığımız sonuçları değiştirebiliriz. İnsanın geçmişiyle ilgili olarak yapabileceği tek şey O’nu “sözde” silmeye çalışmak değil, öncelikle geçmişini kabullenmek ve ardından da bugünü sağlıklı davranışlar ve yaşantıyla farklılaştırmaya çalışmaktır. Bu da önce geçmişinden daha sağlıklı sonuçlar çıkarmak ve bugün sağlıklı bir yaşama yönelmekle mümkündür.