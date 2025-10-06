Profesör açıkladı: Depresyon riskini 2'ye katlıyor
Stanford Üniversitesi araştırması, metabolik bozukluklarla ruh sağlığı arasındaki kritik bağlantıyı ortaya koydu. Uzmanlar, hekimleri insülin duyarlılığını değerlendirmeye çağırıyor.
ABD’de her üç kişiden biri insülin direnciyle karşı karşıya ve bu durum, depresyon geliştirme riskini iki katına çıkarıyor.
Stanford Üniversitesi’nin Metabolik Psikiyatri Programı tarafından yürütülen araştırmalar, insülin direncinin majör depresif bozukluk için güçlü bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık sorunlarını önlemek için insülin duyarlılığının rutin olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.