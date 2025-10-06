Profesör açıkladı: Depresyon riskini 2'ye katlıyor

İNSÜLİN DİRENCİ VE RUH SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Shabani Sethi, hem psikiyatri hem de obezite tıbbı alanında uzman bir isim. Dr. Sethi, “Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç kişiden biri insülin direncine sahip ve bu durum, psikiyatrik geçmişiniz olmasa bile depresyon riskinizi ikiye katlıyor,” diyor.

Stanford’un Metabolik Psikiyatri Programı’nın kurucu direktörü olan Sethi, metabolizma ile ruh sağlığı arasındaki etkileşimi açıklayarak şu ifadeleri kullanıyor:



“Metabolik psikiyatri, yalnızca beyin değil, tüm vücut düzeyinde işlev bozukluklarını ele alıyor. Beyinde ya da bedende meydana gelen metabolik dengesizlikler, doğrudan ruhsal hastalık riskini etkileyebilir.”