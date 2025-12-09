Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı

Belirli bir grubu suçlamak niyetinde olmadığını da söyleyen Kimmel, "Bu, aslında ifade etmek istediğim şeyin tam tersiydi. Ancak bazılarının bunu zamansız veya belirsiz bulduğunu, hatta belki de her ikisini birden bulduğunu anlıyorum" diye konuşmuştu.

Programın askıya alındığı süre boyunca dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldığını söyleyen ünlü sunucu, teşekkür ederek "Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.