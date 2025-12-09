Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı
09.12.2025 10:10
NTV - Haber Merkezi
Charlie Kirk’ün ölümü hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle programı bir süre askıya alınan Jimmy Kimmel'ın akıbeti belli oldu. Ünlü sunucu, kanal ile sözleşme uzattı.
Birkaç ay önce ABC, sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında canlı yayında konuşmuştu.
Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.
Ünlü sunucunun açıklamasına gelen tepkilerin ardından ABC kanalı, gece talk şovu "Jimmy Kimmel Live!" programını süresiz olarak yayından kaldırma kararı almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise bu karar için ABC kanalını tebrik etmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Jimmy Kimmel, bir hafta sonra ekranlara dönmüştü. Canlı yayında yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Jimmy Kimmel, “Hiçbir zaman genç bir adamın öldürülmesini hafife almak istemedim. Bunun komik bir yanı olduğunu düşünmüyorum" demişti.
Belirli bir grubu suçlamak niyetinde olmadığını da söyleyen Kimmel, "Bu, aslında ifade etmek istediğim şeyin tam tersiydi. Ancak bazılarının bunu zamansız veya belirsiz bulduğunu, hatta belki de her ikisini birden bulduğunu anlıyorum" diye konuşmuştu.
Programın askıya alındığı süre boyunca dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldığını söyleyen ünlü sunucu, teşekkür ederek "Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.