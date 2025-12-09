Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı

09.12.2025 10:10

NTV - Haber Merkezi

Charlie Kirk’ün ölümü hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle programı bir süre askıya alınan Jimmy Kimmel'ın akıbeti belli oldu. Ünlü sunucu, kanal ile sözleşme uzattı.

Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı
NTV

Birkaç ay önce ABC, sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında canlı yayında konuşmuştu. 

 

Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı 1
AFP

Ünlü sunucunun açıklamasına gelen tepkilerin ardından ABC kanalı, gece talk şovu "Jimmy Kimmel Live!" programını süresiz olarak yayından kaldırma kararı almıştı.

 

ABD Başkanı Donald Trump ise bu karar için ABC kanalını tebrik etmişti.

Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı 2
AFP

Tüm bu yaşananların ardından Jimmy Kimmel, bir hafta sonra ekranlara dönmüştü. Canlı yayında yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Jimmy Kimmel, “Hiçbir zaman genç bir adamın öldürülmesini hafife almak istemedim. Bunun komik bir yanı olduğunu düşünmüyorum" demişti.

Programı yayından kaldırılmıştı. Jimmy Kimmel ile ABC sözleşme uzattı 3
AFP

Belirli bir grubu suçlamak niyetinde olmadığını da söyleyen Kimmel, "Bu, aslında ifade etmek istediğim şeyin tam tersiydi. Ancak bazılarının bunu zamansız veya belirsiz bulduğunu, hatta belki de her ikisini birden bulduğunu anlıyorum" diye konuşmuştu.

 

Programın askıya alındığı süre boyunca dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldığını söyleyen ünlü sunucu, teşekkür ederek "Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

2027 YILININ MAYIS AYINA KADAR EKRANDA OLACAK 4
AFP

2027 YILININ MAYIS AYINA KADAR EKRANDA OLACAK

Bu yaşananlar sebebiyle geleceği tartışmalı hale gelen Kimmel’ın akıbeti belli oldu. Reuters'a konuşan bir kaynak, ünlü sunucunun 2027 yılının mayıs ayına kadar programını sunmaya devam edeceğini söyledi.