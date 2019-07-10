Protokol kurallarını yıkan Meghan Markle’a tepki: Amerika’ya geri dön!
ntv.com.tr
Wimbledon’da arkadaşı Serena Williams’ın maçında protokole aykırı giyinmesine rağmen protokol bölümünde oturan Meghan Markle krize yol açtı. Görevlilerin ‘kabus’ olarak nitelendirdiği duruma ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, “Özel olmak istiyorsan Amerika’ya geri dön!” diye tepki gösterdi.
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Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanı kazanan eski Amerikalı oyuncu Meghan Markle, geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası’nda yakın arkadaşı Serena Williams'ın maçında protokol krizine yol açtı.
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Maçı izlemeye ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden iki eski arkadaşıyla birlikte giden 37 yaşındaki Düşes, kıyafeti nedeniyle görevlilere zor anlar yaşattı.
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Markle, birlikte çok eğlendiği görülen arkadaşlarıyla özel protokol bölümünde oturdu.
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Organizasyon ekibindeki görevliler, Markle’ı ve tavırlarını ‘kabus’ olarak nitelendirerek, Düşes’in ‘kendini önemseme paranoyası’na sahip olduğunu belirtti.
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Markle’ın jean pantolon, tişört ve ceketten oluşan kıyafeti, oturduğu özel protokol bölümünün kıyafet kurallarına aykırıydı. Düşes’in kural ihlali yaparak o bölüme oturması, görevlileri zor durumda bıraktı.
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The Times gazetesinin haberine göre Düşes’in ‘kontrol delisi’ olduğunu da belirten görevliler, yakınında oturanların fotoğraf çekmesine izin vermediğini, korumalarının da bunun olmaması için büyük çaba harcadığını söyledi. Korumaların, seyircilerin oturdukları yerde selfie çekmelerine bile izin vermediğini anlattı.
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Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, Markle’a Twitter üzerinden tepki göstererek, “Wimbledon’da özel muamele mi? Bu çok saçma. Bu ikiyüzlülük ve onlar özel insanlar değil, Sussex Dükü ve Düşesi. Özel olmak istiyorsan Amerika’ya geri dön ve özel yaşa” dedi.