Psikiyatri Profesörü açıkladı: Mutsuz olduğunuzu gösteren ince işaretler

Günümüzde yapılan araştırmalar, güçlü topluluk bağlarının ruh sağlığımız için hayati olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, tanıdığınız birinin aşırı sosyal aktiviteyi "çok yoğunum" ya da "işlerle çok meşgulüm" gibi bahanelerle reddettiğini duyduysanız, bu kişinin gizlice mücadele ediyor olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.