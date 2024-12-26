Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş
Çikolata genellikle herkes tarafından sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Ancak aşırı çikolata tüketimi sağlık için ciddi riskle oluşturabiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda aşırı çikolata tüketiminin hayati boyutları olabileceğini söylüyor.
7'den 70'e herkesin severek tükettiği çikolatanın içindeki kakao çekirdekleri, theobromin adı verilen hafif bir uyarıcı içerir. Aşırı miktarda theobromin, insan vücudunda zehirlenmeye neden olabilir.