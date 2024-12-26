Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş

İnsan vücudu theobromini hızla metabolize edebilirken, birçok hayvan bunu başaramaz. Bu nedenle çikolata, özellikle köpekler, kediler ve kuşlar için son derece tehlikelidir. Trajik bir olayda, bir papağan, görünüşe göre bitter çikolata tüketerek hayatını kaybetmiştir.