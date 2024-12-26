Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş

Çikolata genellikle herkes tarafından sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Ancak aşırı çikolata tüketimi sağlık için ciddi riskle oluşturabiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda aşırı çikolata tüketiminin hayati boyutları olabileceğini söylüyor.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 1

7'den 70'e herkesin severek tükettiği çikolatanın içindeki kakao çekirdekleri, theobromin adı verilen hafif bir uyarıcı içerir. Aşırı miktarda theobromin, insan vücudunda zehirlenmeye neden olabilir.

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Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 2

Psikiyatri uzmanı Dr. Naveed Saleh, Psychology Today'deki bir yazısında, "Theobromin, sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde (örneğin, damar genişlemesi) etkili olur ve aşırı idrara yol açar. Çok yüksek miktarlarda ise kalp atış hızında artış, terleme, titreme, iştah kaybı, şiddetli baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğüne neden olabilir," ifadelerini kullandı.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 3

FAZLASI VÜCUDU ZEHİRLİYOR

Popüler Science'a göre, insanlar için toksik doz kilogram başına 1.000 miligramdır. Örneğin, 70 kilo ağırlığındaki bir kişinin zehirlenmesi için 70.000 miligram theobromin alması gerekir.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 4

Theobromin miktarı çikolatanın türüne göre değişiklik gösterir. Beyaz çikolatada neredeyse hiç bulunmazken, sütlü çikolatada gram başına 2,4 mg, bitter çikolatada 5,5 mg ve fırınlık çikolatada 16 mg bulunur.

Popüler Science, bir kişinin ölümcül dozda theobromin alması için yüzlerce çikolata tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak şimdiye kadar çikolatadan kaynaklanan bir ölüm rapor edilmemiştir.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 5

İnsan vücudu theobromini hızla metabolize edebilirken, birçok hayvan bunu başaramaz. Bu nedenle çikolata, özellikle köpekler, kediler ve kuşlar için son derece tehlikelidir. Trajik bir olayda, bir papağan, görünüşe göre bitter çikolata tüketerek hayatını kaybetmiştir.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 6

Köpeklerde ölümcül theobromin dozu, kilogram başına 100-500 mg arasında değişir. Çikolata yedikten 2 ila 12 saat sonra kusma (kanlı olabilir), aşırı susama, huzursuzluk, sık idrara çıkma ve hızlı kalp atışı gibi belirtiler görülebilir.

Psikiyatri uzmanı "ani ölüm nedeni" dedi: Meğer en tatlı zehirmiş - 7

Bu nedenle, özellikle evcil hayvan sahiplerinin çikolata tüketimine dikkat etmesi ve çikolatanın erişim alanını kısıtlaması önemlidir. Tatlı bir zevkin olumsuz sonuçlara yol açmaması için çikolatanın keyifle ama ölçülü tüketilmesi önerilir

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