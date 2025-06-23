Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor

Doğru ve etkili iletişim sağlıklı bir ilişki kurmanın en temel yollarından biri. Ancak bilerek ya da bilmeyerek kullandığınız bazı cümleler var ki, zamanla ilişkilerin sonunu getirebiliyor.

Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor - 1

Psikolog Jeffrey Bernstein, ilişkilere ciddi zarar veren üç yaygın ifadeye dikkat çekerek çiftleri uyardı. Bernstein’a göre, “Aşırı tepki veriyorsun”, “Önemli bir şey değil” ve “Çok hassassın” gibi cümleler, partnerlerin duygularını küçümseyip geçersiz kılarak ilişkiye kalıcı hasar verebiliyor.


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Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor - 2

“KELİMELER İLİŞKİ KURABİLİR VE ONU SONLANDIRABİLİR”

Psychology Today’de yayımlanan makalesinde Bernstein, ilk tanışma dönemlerinde çiftlerin genelde en iyi hallerini sergilediklerini vurguladı. “Ancak zamanla, savunmamızı düşürüyoruz ve partnerlerimize iyi hissettirmeyen tepkileri vermeyi tercih ediyoruz” diyen Bernstein, kelimelerin ilişkiye yön veren bir mühimmat olduğunu hatırlattı:

“Silahlar veya tabancalar asla kelimelerle kıyaslanamaz. Ne söylediğiniz, nasıl söylediğiniz ve kime söylediğiniz ilişkiyi kurabilir ya da bozabilir.”


Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor - 3

Bernstein ayrıca ilişkilere zarar veren bir diğer unsura dikkat çekerek “puan tutma” konusunda uyarıda bulundu. “En son kim özür diledi?”, “Evi kim topladı?” veya “Yakınlığı kim başlattı?” tarzı zihinsel hesapların ilişkiye mesafe, kızgınlık ve güç mücadeleleri getirdiğini vurguladı.


Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor - 4

Psikolog, danışanlarından birinin yaşadığı ilişkiye de değinerek örnek verdi:

“Birkaç yıl önce, Lisa benimle görüştü. İlişkilerinin ilk yıllarında eşi Aaron bazen ona ‘deli’ derdi. Ama son yıllarda ilişkiye dair kritik konuları konuşmaya çalıştığında ‘deli olduğunu’ söylemeye devam etti. Sonuçta ilişki aylar sonra sona erdi.”

Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor - 5

Bernstein’a göre, ister iyi ister zor anlarda, bu üç “zehirli” ifadeden kaçınmak bir ilişkiyi korumanın temel koşulu. Aksi takdirde, küçümseyici tepkiler partnerlerin kendilerini değersiz hissetmesine, iletişimin kopmasına ve ilişkiyi sona erdirecek bir sürece girmesine neden olabilir.

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