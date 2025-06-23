Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor

“KELİMELER İLİŞKİ KURABİLİR VE ONU SONLANDIRABİLİR”

Psychology Today’de yayımlanan makalesinde Bernstein, ilk tanışma dönemlerinde çiftlerin genelde en iyi hallerini sergilediklerini vurguladı. “Ancak zamanla, savunmamızı düşürüyoruz ve partnerlerimize iyi hissettirmeyen tepkileri vermeyi tercih ediyoruz” diyen Bernstein, kelimelerin ilişkiye yön veren bir mühimmat olduğunu hatırlattı:



“Silahlar veya tabancalar asla kelimelerle kıyaslanamaz. Ne söylediğiniz, nasıl söylediğiniz ve kime söylediğiniz ilişkiyi kurabilir ya da bozabilir.”





