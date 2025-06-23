Psikolog açıkladı: 3 zehirli cümle ilişkileri bitiriyor
Doğru ve etkili iletişim sağlıklı bir ilişki kurmanın en temel yollarından biri. Ancak bilerek ya da bilmeyerek kullandığınız bazı cümleler var ki, zamanla ilişkilerin sonunu getirebiliyor.
Psikolog Jeffrey Bernstein, ilişkilere ciddi zarar veren üç yaygın ifadeye dikkat çekerek çiftleri uyardı. Bernstein’a göre, “Aşırı tepki veriyorsun”, “Önemli bir şey değil” ve “Çok hassassın” gibi cümleler, partnerlerin duygularını küçümseyip geçersiz kılarak ilişkiye kalıcı hasar verebiliyor.