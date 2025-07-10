Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık
İlişkilerde aşkı ve bağlılığı canlı tutmanın anahtarının büyük jestlerden çok, küçük ve günlük paylaşımlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, birlikte bulaşık yıkamanın çiftlerin mutluluğunu önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.
Davranış psikolojisi ve ilişki danışmanlığı alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip olan Psikolog Dr. Hannah Lawson, çiftlerin günlük ev işlerini paylaşmalarının, ilişkide güven, saygı ve bağlılığı pekiştirdiğini söyledi. Lawson’a göre, özellikle bulaşık yıkamak gibi basit bir rutini birlikte yapmak, çiftlerin kendilerini daha yakın ve eşit hissetmelerini sağlıyor.