Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık

GÜVEN VE SAYGIYI ARTIRIYOR

Günlük bulaşık ritüelinin; çiftlere günlerini konuşma, plan yapma ve kesintisiz vakit geçirme fırsatı sunduğunu belirten uzman, bu gibi basit paylaşımların ilişkide güveni derinleştirdiğine dikkat çekti.



Ortak yapılan bulaşık yıkamanın, sadece duygusal değil, pratik faydaları da var. Mutfakta hijyenin sağlanması, zararlı haşerelerin önlenmesi ve çocuklara ekip çalışması modelinin gösterilmesi gibi etkiler de öne çıkıyor. Ayrıca, su tasarrufuna da katkı sağladığı ifade ediliyor.



Dr. Lawson, birlikte bulaşık yıkamayı “güven, saygı ve güçlü bir duygusal bağla geri dönen küçük bir günlük ritüel” olarak tanımlarken, bu alışkanlığın ceza gibi değil, keyifli bir rutin olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.



