Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık

İlişkilerde aşkı ve bağlılığı canlı tutmanın anahtarının büyük jestlerden çok, küçük ve günlük paylaşımlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, birlikte bulaşık yıkamanın çiftlerin mutluluğunu önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 1

Davranış psikolojisi ve ilişki danışmanlığı alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip olan Psikolog Dr. Hannah Lawson, çiftlerin günlük ev işlerini paylaşmalarının, ilişkide güven, saygı ve bağlılığı pekiştirdiğini söyledi. Lawson’a göre, özellikle bulaşık yıkamak gibi basit bir rutini birlikte yapmak, çiftlerin kendilerini daha yakın ve eşit hissetmelerini sağlıyor.


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Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 2

“Küçük işleri bile paylaştığınızda birbirinize eşit olduğunuzu gösteriyorsunuz. Ve bu, çoğu zaman büyük romantik jestlerden çok daha güçlü bir etki yaratıyor” diyen Dr. Lawson, bu küçük ama etkili alışkanlığın çiftlerin genel mutluluğunu ortalama yüzde 20 oranında artırdığını ifade etti.


Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 3

Dr. Lawson, bulaşık yıkama işinin tek bir kişiye yüklenmesinin ilişkide kırgınlık ve adaletsizlik hissi doğurabileceğini belirterek, “Ortak yapılan ev işleri sadece fiziksel yükü hafifletmiyor, aynı zamanda ilişkiyi duygusal olarak da besliyor” dedi.


Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 4

GÜVEN VE SAYGIYI ARTIRIYOR

Günlük bulaşık ritüelinin; çiftlere günlerini konuşma, plan yapma ve kesintisiz vakit geçirme fırsatı sunduğunu belirten uzman, bu gibi basit paylaşımların ilişkide güveni derinleştirdiğine dikkat çekti.

Ortak yapılan bulaşık yıkamanın, sadece duygusal değil, pratik faydaları da var. Mutfakta hijyenin sağlanması, zararlı haşerelerin önlenmesi ve çocuklara ekip çalışması modelinin gösterilmesi gibi etkiler de öne çıkıyor. Ayrıca, su tasarrufuna da katkı sağladığı ifade ediliyor.

Dr. Lawson, birlikte bulaşık yıkamayı “güven, saygı ve güçlü bir duygusal bağla geri dönen küçük bir günlük ritüel” olarak tanımlarken, bu alışkanlığın ceza gibi değil, keyifli bir rutin olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 5


Uzmanlar, ortak bulaşık yıkama alışkanlığını başlatmak isteyen çiftlere, görev paylaşımını dönüşümlü yapmak, müzik eşliğinde işi eğlenceli hale getirmek ve birbirlerinin yöntemlerini eleştirmekten kaçınmak gibi önerilerde bulunuyor.

sıra duygusal refahınızı da artırabilir.”

Psikolog açıkladı: Çiftlerin mutlu olmasını sağlayan basit alışkanlık - 6

Dr. Lawson’ın açıklamaları, banyo ve mutfak çözümleri sunan Plumbworld firmasıyla ortak yürütülen bir çalışma kapsamında kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket sözcüsü ise şu ifadeleri kullandı:

“Beş dakikalık basit bir rutin, sadece lavabonuzu değil ilişkinizi de temiz tutabilir. Birlikte bulaşık yıkamak, daha iyi hijyen ve adaletin yanı

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