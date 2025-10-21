Psikolog açıkladı: Eşinizde teşhis edilmemiş DEHB olabilir

Nöroçeşitlilik üzerine çalışan klinik psikolog Selina Warlow’a göre, bu tür davranışlar genellikle “kişilik özelliği” olarak görülse de, DEHB’nin dokuz yaygın belirtisi arasında yer alıyor.



İngiltere’de yaklaşık 2,6 milyon kişinin dikkat, dürtü kontrolü ve enerji düzeylerini etkileyen bu nörogelişimsel durumla yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede yalnızca bu yıl yarım milyondan fazla kişi DEHB değerlendirmesi için başvurdu. Ancak bekleme listeleri oldukça uzun; 300 binden fazla kişi bir yılı aşkın süredir randevu bekliyor