Psikolog açıkladı: Eşinizde teşhis edilmemiş DEHB olabilir
Eşiniz sık sık anahtarlarını kaybediyor, konuşmalar sırasında dikkati kolayca dağılıyor ya da sözünüzü kesiyorsa, bu davranışlar teşhis edilmemiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) işaret ediyor olabilir.
Nöroçeşitlilik üzerine çalışan klinik psikolog Selina Warlow’a göre, bu tür davranışlar genellikle “kişilik özelliği” olarak görülse de, DEHB’nin dokuz yaygın belirtisi arasında yer alıyor.
İngiltere’de yaklaşık 2,6 milyon kişinin dikkat, dürtü kontrolü ve enerji düzeylerini etkileyen bu nörogelişimsel durumla yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede yalnızca bu yıl yarım milyondan fazla kişi DEHB değerlendirmesi için başvurdu. Ancak bekleme listeleri oldukça uzun; 300 binden fazla kişi bir yılı aşkın süredir randevu bekliyor