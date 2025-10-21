Psikolog açıkladı: Eşinizde teşhis edilmemiş DEHB olabilir

Eşiniz sık sık anahtarlarını kaybediyor, konuşmalar sırasında dikkati kolayca dağılıyor ya da sözünüzü kesiyorsa, bu davranışlar teşhis edilmemiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) işaret ediyor olabilir.

Nöroçeşitlilik üzerine çalışan klinik psikolog Selina Warlow’a göre, bu tür davranışlar genellikle “kişilik özelliği” olarak görülse de, DEHB’nin dokuz yaygın belirtisi arasında yer alıyor.

İngiltere’de yaklaşık 2,6 milyon kişinin dikkat, dürtü kontrolü ve enerji düzeylerini etkileyen bu nörogelişimsel durumla yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede yalnızca bu yıl yarım milyondan fazla kişi DEHB değerlendirmesi için başvurdu. Ancak bekleme listeleri oldukça uzun; 300 binden fazla kişi bir yılı aşkın süredir randevu bekliyor

“HEYECAN VERİCİ VE ZORLAYICI BİR İLİŞKİ DİNAMİĞİ”

The Nook Clinic’in kurucusu Dr. Warlow, DEHB’li bir partnerle yaşamanın hem “heyecan verici” hem de “zorlayıcı” olabileceğini söylüyor.

“Bazı danışanlarım, eşlerinin yaratıcılığını ve enerjisini ilham verici bulduklarını söylüyor,” diyor Warlow. “Ancak dürtüsellik, unutkanlık ve duygusal dalgalanmalar, ilişkilerde zaman zaman gerginlik yaratabiliyor.”

Uzmanlar, geçmişte DEHB’nin yalnızca erkek çocuklarda görüldüğü düşüncesinin, birçok kadının ve yetişkinin teşhisinin gecikmesine yol açtığını belirtiyor. Artık her yaş ve cinsiyetten birey, neden belirli şekillerde düşündüklerini ve davrandıklarını anlamak için değerlendirme talep ediyor.

Geçtiğimiz ay İskoç şarkıcı Annie Lennox, 70 yaşında DEHB tanısı aldığını ve bunun “kendini daha iyi anlamasını sağladığını” açıklamıştı.

İŞTE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 9 İŞARET

Dr. Warlow, bir kişide teşhis edilmemiş DEHB olabileceğini düşündürebilecek dokuz davranış örneğini şöyle sıralıyor:

Unutkanlık: Randevuları, söylenenleri veya eşyaların yerini sık sık unutmak.

Kolayca dikkatin dağılması: Konuşmalar sırasında başka sesler veya hareketlerle ilgilenmek.

Zaman yönetimi ve görev başlatma güçlüğü: Plan yapmakta, çoklu görev yürütmekte ve düşünceleri organize etmekte zorlanmak.

Huzursuzluk: Hareketsiz oturamama, sürekli meşgul görünme ya da zihinsel olarak “düşünce trafiği” yaşama.

Dürtüsellik: Hızlı konuşma, başkalarının sözünü kesme veya ani kararlar alma eğilimi.

Aşırı odaklanma: Kısa süreli ama yoğun ilgi alanları geliştirme, bir konuya aşırı zaman ayırma.

İletişim zorlukları: Konudan konuya atlayan konuşmalar, uzun sohbetlerde dikkatini koruyamama.

Yoğun duygular: Öfke veya hayal kırıklığı karşısında ani tepkiler verme, sonrasında pişmanlık duyma.

Reddedilme duyarlılığı: Eleştirilere karşı aşırı hassasiyet, kendini yetersiz hissetme eğilimi.

EŞİNİZE NASIL YAKLAŞABİLİRSİNİZ?

Dr. Warlow, DEHB şüphesini dile getirirken “meraklı ve yargılayıcı olmayan bir dil” kullanılmasını öneriyor.

“Bu durumu bir zayıflık değil, farklı bir düşünme biçimi olarak görmek önemli,” diyor. “Teşhis, ancak günlük yaşamı ve ilişkileri belirgin biçimde etkilediğinde gerekli hale gelir.”

Uzman, ilişkilerde empati ve işbirliğinin önemine de dikkat çekiyor.

“Bazı çiftler, sorumlulukları güçlü yönlerine göre paylaşarak iyi bir denge kurabiliyor,” diyor. “Örneğin biri finans yönetiminde iyiyse, bu alanda sorumluluk alabilir; diğeri planlama konusunda daha organize olabilir.”

Dr. Warlow’a göre, küçük destekler örneğin bir hatırlatma alarmı kurmak veya ortak bir takvim oluşturmak hem DEHB’li bireyin hem de partnerinin yaşam kalitesini artırabiliyor.

