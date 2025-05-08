Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle

Uzmanlara göre, ilişkilerde söylenen bazı cümleler bir tartışmanın ötesine geçerek geri dönülmez yaralar açabiliyor. Amerikalı psikolog Dr. Mark Travers, çiftler arasında sıkça dile getirilen bir ifadenin ilişkileri zehirleyebileceği konusunda uyarıyor.

Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 1

Uzman isim bu sözün, ilişkileri yavaş yavaş ama kesin olarak çökerten “zehirli bir kıyaslama” olduğunu vurguluyor. Ona göre bu cümle, partnerinizi bir başkasıyla – eski sevgili, arkadaş, aile bireyi ya da geçmişteki bir “siz” – kıyaslayarak öz değeri zedeleyen ciddi bir ihlal anlamı taşıyor.

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Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 2

Dr. Travers bu durumu “kıyasla ölüm” olarak tanımlıyor. İlk bakışta öfkeyle ağızdan kaçmış basit bir serzeniş gibi görünse de, alt metninde yatan mesaj çok daha yıkıcı: “Sen yeterli değilsin.” Uzman, bu tür karşılaştırmaların uzun vadede güven sorunlarına, özgüven kaybına ve ilişki içi iletişimin çökmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 3

New York merkezli Awake Therapy'nin baş psikoloğu olan Travers, "İlişkiler genellikle bir gecede sona ermez. Küçük, ama sürekli tekrarlanan sözlü hatalar zamanla birikerek duygusal mesafe yaratır," diyor. Ona göre, partnerinizin başka biri olmasını istemek yerine ihtiyaçlarınızı açık ve doğrudan ifade etmek, sağlıklı iletişimin temelini oluşturuyor.

Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 4

Söz konusu cümlenin tehlikeli olmasının altında yatan bir başka sebep de bastırılmış duygular. Travers’a göre insanlar, olumsuz duygularını ifade etmekten çekindiklerinde, bu duygular içten içe büyüyerek bir patlama noktasına ulaşıyor ve sonunda o yıkıcı cümle geliyor: “Neden onun eşi ya da sevgilisi gibi olamıyorsun? O planlar yapıyor.”


Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 5

Uzmanlar, kişinin ilişkide ne kadar güvende ve duygusal olarak yakın hissederse, ihtiyaçlarını doğrudan dile getirme olasılığının da o kadar arttığını söylüyor.

Öte yandan ilişki terapisti ve TikTok fenomeni Jeff Guenther de dikkat çeken başka cümlelere işaret ediyor. Ona göre, “Çok farklıyız”, “Asla kavga etmeyiz”, “Çok hızlı ilerledi” ve hatta “Aramızdaki kimya çok ateşli” gibi ifadeler de potansiyel kırmızı bayraklar olabilir.

Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle - 6


Uzmanlara göre, sevgi dolu bir ilişkinin temeli empati, anlayış ve açık iletişimden geçiyor. Kıyaslamaların yerini, doğrudan ama yapıcı ifadeler aldığında, çiftler arasında gerçek bir bağ kurulabiliyor.

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