Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle
Uzmanlara göre, ilişkilerde söylenen bazı cümleler bir tartışmanın ötesine geçerek geri dönülmez yaralar açabiliyor. Amerikalı psikolog Dr. Mark Travers, çiftler arasında sıkça dile getirilen bir ifadenin ilişkileri zehirleyebileceği konusunda uyarıyor.
Uzman isim bu sözün, ilişkileri yavaş yavaş ama kesin olarak çökerten “zehirli bir kıyaslama” olduğunu vurguluyor. Ona göre bu cümle, partnerinizi bir başkasıyla – eski sevgili, arkadaş, aile bireyi ya da geçmişteki bir “siz” – kıyaslayarak öz değeri zedeleyen ciddi bir ihlal anlamı taşıyor.