Psikolog açıkladı: İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle

Uzmanlar, kişinin ilişkide ne kadar güvende ve duygusal olarak yakın hissederse, ihtiyaçlarını doğrudan dile getirme olasılığının da o kadar arttığını söylüyor.



Öte yandan ilişki terapisti ve TikTok fenomeni Jeff Guenther de dikkat çeken başka cümlelere işaret ediyor. Ona göre, “Çok farklıyız”, “Asla kavga etmeyiz”, “Çok hızlı ilerledi” ve hatta “Aramızdaki kimya çok ateşli” gibi ifadeler de potansiyel kırmızı bayraklar olabilir.



