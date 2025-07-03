Psikolog açıkladı: Narsistik anne babanın gölgesinde büyümüş olabilirsiniz
Psikologlar, toksik narsistik özelliklere sahip ebeveynlerin, çocukların kişilik gelişimi üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını belirtiyor. Aşırı rekabetçi tutumlar, hayır diyememe ve dış onaya bağımlılık gibi davranışlar, bu etkilerin en belirgin işaretleri arasında yer alıyor.
Narsistik ebeveynlik, çocukların sadece duygusal değil, aynı zamanda davranışsal gelişimlerini de derinden etkiliyor. Psikolog Prof. Wendy Behary ve klinik psikolog Dr. Craig Malkin, narsistik kişilik yapısına sahip bireylerin çocuklarında sıklıkla gözlemlenen altı temel işareti açıkladı. Uzmanlar, bu döngünün kırılmasının mümkün olduğunu, ancak ciddi bir duygusal emek gerektirdiğini vurguladı.