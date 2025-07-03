Psikolog açıkladı: Narsistik anne babanın gölgesinde büyümüş olabilirsiniz

DIŞ ONAYA BAĞIMLILIK

Okul ve iş hayatında dış onayla motive olan bireylerin de narsistik ebeveynlerin çocukları olabileceği düşünülüyor. Dr. Malkin, bu çocukların ancak üretken olduklarında değerli olduklarını öğrendiklerini söylüyor.



Uzmanlara göre, bu bireyler benlik duygusu geliştirmekte zorlanıyor. Prof. Behary bu durumu şöyle açıklıyor:

"Kendi kişiliğimden çok, [ebeveynimin] yansıması olmaya hazır hissediyordum.”



UZAKLAŞMA GEREKEBİLİR



Dr. Malkin, bazı durumlarda narsistik ebeveynlerle teması sınırlandırmanın gerekebileceğini vurguluyor. Özellikle istismar, inkâr ve psikopati belirtileri varsa, ilişkiler zararlı hale gelebiliyor.

“Hiç kimse duygusal ya da fiziksel tacize katlanmak zorunda değildir. Tacizciler, tacizlerinden yüzde 100 sorumludur ve bu döngüyü yalnızca onlar durdurabilir.”